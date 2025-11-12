Η νέα αυτή συνεργασία σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των ενεργειακών της δραστηριοτήτων.

Η Metlen ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την Power Factors, εταιρεία-ηγέτη στον τομέα λογισμικού διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για την υλοποίηση της πλατφόρμας Unity Asset Performance Management (APM).

Η νέα αυτή συνεργασία σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των ενεργειακών της δραστηριοτήτων, ενισχύοντας τον ρόλο της εταιρείας ως παγκόσμιου παρόχου ολοκληρωμένων λύσεων καθαρής ενέργειας.

Η πλατφόρμα Unity APM θα αποτελέσει ένα προηγμένο εργαλείο για την αυτοματοποίηση και ενοποίηση όλων των κρίσιμων διαδικασιών παρακολούθησης, συμμόρφωσης και αξιοποίησης του διεθνούς χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ της Metlen. Μέσω της εφαρμογής της, η εταιρεία θα μπορεί να διαχειρίζεται κεντρικά τις λειτουργίες της, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια και την επιχειρησιακή ευελιξία σε πραγματικό χρόνο.

Με παρουσία σε πέντε ηπείρους και δραστηριότητα σε περισσότερες από 40 χώρες, η Metlen συνεχίζει τη δυναμική της πορεία στον τομέα της καθαρής ενέργειας.

Μέσω του Renewables & Energy Transition Platform, η εταιρεία αναπτύσσει και λειτουργεί αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, σε περιοχές όπως η Ευρώπη, η Αμερική, η Ασία, η Αφρική και η Ωκεανία. Ενδεικτικά, στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται έργα σε χώρες όπως η Χιλή, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.