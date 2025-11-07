Δύο κομβικές εταιρικές μεταβολές για τον ΟΠΑΠ.

Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ (ΟΠΑΠ) ανακοίνωσε ότι προχωρά σε δύο κομβικές εταιρικές μεταβολές, οι οποίες αναμένεται να διαμορφώσουν τη μελλοντική στρατηγική δομή του ομίλου: τη διάσπαση της εταιρείας με απόσχιση του κλάδου τυχερών παιγνίων και τη διασυνοριακή μετατροπή της, με μεταφορά της καταστατικής έδρας στο Λουξεμβούργο.

Οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, έπειτα από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30 Οκτωβρίου 2025 και τις δημοσιεύσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 7 Νοεμβρίου 2025.

Σε ό,τι αφορά τη διάσπαση, ο ΟΠΑΠ προχωρά στην απόσχιση του κλάδου τυχερών παιγνίων και την εισφορά του σε νέα εταιρεία, 100% θυγατρική του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Διάσπασης, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν. 4601/2019, 4002/2011 και 4548/2018).

Παράλληλα, δημοσιεύθηκαν όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα στο Γ.Ε.ΜΗ., μεταξύ των οποίων το Σχέδιο Διάσπασης με τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30ής Ιουνίου 2025, η επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ., η έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα της Grant Thornton, καθώς και η έκθεση αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων από τη Deloitte. Όλα τα σχετικά στοιχεία, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα των επενδυτικών σχέσεων της εταιρείας.

Παράλληλα, ο ΟΠΑΠ προχωρά στη διασυνοριακή μετατροπή του, με μεταφορά της καταστατικής έδρας στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, κίνηση που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο εταιρικών μετατροπών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Διασυνοριακής Μετατροπής, το οποίο έχει επίσης δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με τις απαιτούμενες εκθέσεις: την επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ., την έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα της Grant Thornton σχετικά με το χρηματικό αντάλλαγμα προς τους μετόχους, τη δήλωση χρηματοοικονομικής κατάστασης και την ανακοίνωση προς μετόχους, πιστωτές και εργαζομένους για υποβολή παρατηρήσεων. Δημοσιεύθηκε επίσης η έκθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών από τη Deloitte για την pro-forma οικονομική θέση της εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2025.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ολοκλήρωση των δύο εταιρικών ενεργειών τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και τις αναγκαίες εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένης - όπου απαιτείται - της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, τόσο η διάσπαση όσο και η διασυνοριακή μετατροπή αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.