Ο πρόεδρος και CEO της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, αποκάλυψε κατά την παρουσίαση του προγράμματος για τον τρίτο μετασχηματισμό του ομίλου ότι κορυφαίοι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών πρότειναν στη Metlen την υπογραφή μακροπρόθεσμου συμβολαίου γαλλίου, διάρκειας 10 έως 15 ετών, για λογαριασμό του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «για να δούμε, θα το κάνουμε;», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας που θα ενίσχυε σημαντικά τη θέση της εταιρείας στη στρατηγική αλυσίδα κρίσιμων υλικών.

Ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι το εργοστάσιο γαλλίου της Metlen θα έχει τη δυνατότητα να παράγει 50 τόνους ετησίως, υπογραμμίζοντας τη σημασία του μετάλλου στην παγκόσμια τεχνολογική βιομηχανία. Σημειώνεται πως το γάλλιο αποτελεί κρίσιμο συστατικό για τσιπ υπολογιστών, smartphones, φωτοβολταϊκά, ηλιακή ενέργεια, LED και σύγχρονα οχήματα, με τη ζήτηση να αυξάνεται διαρκώς διεθνώς.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε και στη συνολικότερη στρατηγική πορεία της Metlen, επισημαίνοντας ότι ο όμιλος έχει ήδη ολοκληρώσει δύο μεγάλους μετασχηματισμούς. Όπως εξήγησε, η ανάγκη για έναν τρίτο ήταν αναπόφευκτη: «Όταν αναπτύσσεσαι με τους ρυθμούς και την ταχύτητα που αναπτυσσόμαστε εμείς, αν σε 3-4 χρόνια δεν πάρεις μια ανάσα και δεν φτιάξεις το πλαίσιο που θα σε πάει παραπέρα, δεν γίνεται».

Ο νέος μετασχηματισμός διαμορφώνει ένα απλούστερο, πιο εστιασμένο και πιο συνεργατικό επιχειρησιακό μοντέλο, που βασίζεται στους δύο στρατηγικούς πυλώνες Energy και Metals. Στον τομέα της ενέργειας, η Metlen ενοποιεί τις δραστηριότητες σε μια Renewables & Energy Transition Platform, ενώ δημιουργεί και μια ενιαία μονάδα Energy Generation & Management, που θα περιλαμβάνει τόσο τις λύσεις ενέργειας για πελάτες όσο και τη διεθνή εμπορία.

Στον τομέα των μετάλλων, ο όμιλος συγκροτεί μια πλήρως ολοκληρωμένη αλυσίδα αλουμινίου, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει τις δραστηριότητες σε Critical Raw Materials – με επίκεντρο το γάλλιο και άλλα στρατηγικά υλικά – καθώς και τον κλάδο των circular metals. Στο νέο επιχειρησιακό σχήμα εντάσσεται και η μονάδα Metallurgical Defence Equipment, ενώ ο τομέας της τεχνολογίας περνά κάτω από την ομπρέλα του M Technologies.

Ο τρίτος μετασχηματισμός, όπως υπογράμμισε ο κ. Μυτιληναίος, στοχεύει στη δημιουργία ενός ομίλου ακόμη πιο ευέλικτου, παγκοσμιοποιημένου και προσανατολισμένου σε κλάδους με υψηλή στρατηγική αξία για τις μεγάλες οικονομίες της Δύσης.