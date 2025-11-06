Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 5,115 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 22% σε σχέση με τα 4,203 δισ. ευρώ του 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξη της Metlen σε μια περίοδο έντονης διεθνούς μεταβλητότητας. Η διοίκηση τονίζει ότι η εταιρεία παραμένει σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου EBITDA, ενισχύοντας το προφίλ σταθερότητας και συνέπειας που επιδιώκει τα τελευταία χρόνια.

Στο επίκεντρο της θετικής αυτής εικόνας βρίσκεται ο κλάδος Ενέργειας, που αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της Metlen. Τα έσοδα του κλάδου ανήλθαν στα 4,07 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18% σε ετήσια βάση και αντιπροσωπεύοντας το 80% του συνολικού κύκλου εργασιών. Η αυξημένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η ανθεκτικότητα των θερμικών μονάδων και η ισχυρή παρουσία στη χονδρεμπορική αγορά συνέβαλαν καθοριστικά στη συνολική επίδοση του εννεαμήνου. Παρά την πίεση από χαμηλότερες τιμές στην αγορά επόμενης ημέρας και από τη μειωμένη συνεισφορά του τομέα Asset Rotation στο τρίτο τρίμηνο, η Metlen διατηρεί σαφές πλεονέκτημα λόγω του αποδοτικού στόλου φυσικού αερίου και του ταχέως αναπτυσσόμενου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ.

Ο κλάδος Μεταλλουργίας συνέχισε επίσης να ενισχύει τα οικονομικά αποτελέσματα της Metlen, με κύκλο εργασιών 690 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9%. Παρά τις δυσμενείς διεθνείς συνθήκες —όπως οι υψηλές τιμές ενέργειας, η χαμηλή τιμή αλουμίνας και οι αρνητικές διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες— ο κλάδος ανακάμπτει. Η άνοδος της τιμής του αλουμινίου στο LME κατά 6,6% και η σταδιακή μεταστροφή της παγκόσμιας αγοράς από πλεόνασμα σε έλλειμμα δημιουργούν πλέον ευνοϊκότερες συνθήκες για τη Metlen, ενώ η μετάβαση σε τιμολόγηση βάσει LME αναμένεται να ενισχύσει την κερδοφορία τους επόμενους μήνες.

Εξαιρετική επίδοση κατέγραψε και ο κλάδος Υποδομών και Παραχωρήσεων, όπου ο κύκλος εργασιών υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας τα 356 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 171% σε σχέση με το 2024. Η Metlen, μέσω της Metka ATE και της Μ Παραχωρήσεις, ενισχύει σταθερά το αποτύπωμά της σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, με το ανεκτέλεστο να ανέρχεται στα 1,4 δισ. ευρώ. Χαρακτηριστική είναι η ανάδειξη της κοινοπραξίας Metka ATE – ΤΕΚΑΛ ως προσωρινού αναδόχου για την επέκταση της 6ης προβλήτας του ΟΛΘ, έργο ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, που επιβεβαιώνει την αναβαθμισμένη θέση της Metlen στον τεχνικό κλάδο.

Σημαντικές είναι και οι στρατηγικές κινήσεις της Metlen στον τομέα των επενδύσεων. Η τελική επενδυτική απόφαση για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα —ένα έργο 330 MW / 790 MWh στη Θεσσαλία— αποτελεί κομβικό σημείο για την ενεργειακή μετάβαση, καθώς θα ενισχύσει τη σταθερότητα του συστήματος και θα αυξήσει την ευελιξία ενσωμάτωσης ΑΠΕ.

Παράλληλα, η Metlen προχωρά σε διεθνείς συμφωνίες PPAs με ενεργειακούς ομίλους στη Χιλή, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Νότια Κορέα, επεκτείνοντας το παγκόσμιο ενεργειακό της αποτύπωμα.

Η εταιρεία σημειώνει επίσης πρόοδο στην ενίσχυση της λιανικής παρουσίας της μέσω της Protergia, που αύξησε το μερίδιο αγοράς της στη λιανική ηλεκτρικής ενέργειας στο 21,8% και στο φυσικό αέριο στο 26%. Η συνολική προμήθεια φυσικού αερίου της Metlen έφτασε τις 34 TWh, εκ των οποίων 19 TWh κατευθύνθηκαν στην ελληνική αγορά, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 33% των εθνικών εισαγωγών.

Η συνολική εικόνα ενισχύεται από την αναβάθμιση του διεθνούς προφίλ της Metlen. Η ένταξη στον δείκτη FTSE 100 τον Σεπτέμβριο του 2025 αποτελεί σημαντικό ορόσημο που αποτυπώνει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών, ενώ η επιβεβαίωση της αξιολόγησης BB+ από τον οίκο Fitch επιβεβαιώνει τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού της υποβάθρου.