Ο Μίλτος Φοροζίδης αναλαμβάνει τον ρόλο του νέου Chief Executive Officer της Lidl Ελλάδας και Lidl Κύπρου, με ισχύ από την 1η Μαρτίου 2026, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα για την εταιρεία στην ελληνική και κυπριακή αγορά. Η διαδοχή έρχεται μετά την ολοκλήρωση της θητείας του Martin Brandenburger, ο οποίος, ύστερα από τέσσερα χρόνια στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας, μετακινείται στη θέση του CEO των Lidl Ιταλίας και Lidl Μάλτας.

Ο Μίλτος Φοροζίδης αποτελεί ένα από τα πλέον καταξιωμένα στελέχη του ομίλου Schwarz, στον οποίο ανήκει η Lidl. Εντάχθηκε στην εταιρεία πριν από 15 χρόνια και έκτοτε έχει διαγράψει μια σταθερά ανοδική πορεία, υπηρετώντας σε κρίσιμες διοικητικές θέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στην επαγγελματική του διαδρομή έχει αναλάβει τον ρόλο του Chief Operations Officer για την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ έχει διατελέσει μέλος των διοικητικών επιτελείων της Lidl Δανίας και της Lidl Γερμανίας, συμβάλλοντας στην υλοποίηση στρατηγικών αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης.

Προτού ενταχθεί στη Lidl, εργάστηκε στον όμιλο ALDI Süd, όπου ανέλαβε θέσεις που συνδέθηκαν με την ανάπτυξη δικτύου και τη διοίκηση πωλήσεων, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε έναν από τους ισχυρότερους λιανεμπορικούς οργανισμούς της Ευρώπης. Σπουδασμένος στη Rheinische Fachhochschule Köln, με εξειδίκευση στα οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων, διαθέτει ισχυρή ακαδημαϊκή και επαγγελματική βάση, η οποία συμπληρώνεται από πρώιμη εργασιακή εμπειρία στη Citroën Deutschland.

Η ανάληψη της ηγεσίας από τον Μίλτο Φοροζίδη αναμένεται να διασφαλίσει συνέχεια στη στρατηγική της Lidl Ελλάδας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην εγχώρια αγορά, την επιτάχυνση επενδύσεων σε δίκτυο και logistics, καθώς και την προώθηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του ομίλου στα στελέχη με ισχυρή εμπειρία και γνώση των τοπικών αγορών, αλλά και διεθνή στρατηγική προοπτική.