Διαχρονικά δημοφιλή νησιά επανέρχονται στους top προορισμούς.

Η φετινή 28η Οκτωβρίου βρήκε τους Έλληνες ξανά στο κατάστρωμα, με αυξημένη διάθεση για φθινοπωρινές αποδράσεις στα νησιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία κρατήσεων της Ferryscanner, η ταξιδιωτική κίνηση προς τα ελληνικά νησιά σημείωσε άνοδο 14,7% σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας ότι οι μικρές αποδράσεις παραμένουν σταθερά αγαπημένη συνήθεια, ακόμη και εκτός θερινής περιόδου.

Παρά τη μείωση σε ορισμένους από τους δημοφιλέστερους προορισμούς, η συνολική εικόνα παραμένει θετική, με αρκετά νησιά να εμφανίζουν εντυπωσιακές αυξήσεις ή να επιστρέφουν στη λίστα των κορυφαίων μετά από καιρό. Στην κορυφή των προτιμήσεων βρίσκεται για ακόμη μια χρονιά η Αίγινα, η οποία, αν και κατέγραψε πτώση 15,3%, εξακολουθεί να αποτελεί τον πιο δημοφιλή προορισμό για κοντινές αποδράσεις. Ακολουθούν η Τήνος και η Σύρος, με μειώσεις 15,7% και 12% αντίστοιχα, ενώ το Ηράκλειο και η Μύκονος διατηρούν ισχυρή παρουσία, παρά τις πτώσεις που φτάνουν το 49,6% και 16,8%.

Σταθερά στη δεκάδα παραμένουν η Ύδρα και η Πάρος, ενώ τα Χανιά σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο 100%, καταγράφοντας νέα είσοδο στη λίστα και αποδεικνύοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Κρήτη και εκτός θερινής περιόδου. Η Ρόδος παρουσίασε μικρή αλλά σταθερή άνοδο 1,3%, ενώ η Κέρκυρα και η Πάρος συνεχίζουν να προσελκύουν σημαντικό αριθμό επισκεπτών, παρά τη μικρή υποχώρηση των ποσοστών τους.

Πέρα από τους καθιερωμένους προορισμούς, η φετινή περίοδος ανέδειξε και νέες δυνάμεις στον ακτοπλοϊκό χάρτη. Η Σύμη, η Χίος, η Άνδρος, η Κάλυμνος και ο Πόρος κατέγραψαν θεαματικές αυξήσεις, ξεπερνώντας το 100% σε σχέση με πέρυσι, ενώ αυξημένη κινητικότητα παρατηρήθηκε και στην Κυλλήνη, που ενίσχυσε το ενδιαφέρον για το Ιόνιο και τα συνδεδεμένα νησιά της, όπως η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος και τα Κύθηρα.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η άνοδος σε ηπειρωτικά λιμάνια και πύλες εξόδου, όπως η Καβάλα, το Μαντούδι Ευβοίας, οι Μύλοι Αγκιστρίου και ο Βόλος, γεγονός που αποδίδεται τόσο στις νέες συνδέσεις όσο και στα αναβαθμισμένα δρομολόγια των εταιρειών.

Η συνολική εικόνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ferryscanner, αποτυπώνει μια αναζωπύρωση της ακτοπλοϊκής δραστηριότητας και μια πιο πολυδιάστατη κατανομή των ταξιδιωτών στα νησιά. Οι Έλληνες δείχνουν να αναζητούν νέες εμπειρίες, αυθεντικούς προορισμούς και πιο ήρεμες αποδράσεις, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό τοπίο για τα φθινοπωρινά ταξίδια του 2025.