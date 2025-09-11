Games
Ferryscanner: Οι Έλληνες «ψηφίζουν» κοντινά νησιά, κάνουν πιο σύντομα ταξίδια και κλείνουν εισιτήρια την τελευταία στιγμή

H κορυφαία ελληνική πλατφόρμα αναζήτησης και κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, κατέγραψε τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών το διάστημα Ιουνίου–Αυγούστου 2025 και αποτυπώνει τις νέες τάσεις.

Το φετινό καλοκαίρι οι Έλληνες απέδειξαν ότι, παρά την ακρίβεια και τις αυξημένες τιμές σε διαμονή και μετακινήσεις, δεν εγκαταλείπουν τις νησιωτικές αποδράσεις. Αντίθετα, προσαρμόζονται, επιλέγοντας πιο κοντινά και οικονομικά νησιά, μικρότερης διάρκειας ταξίδια και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Η Ferryscanner, η κορυφαία ελληνική πλατφόρμα αναζήτησης και κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, κατέγραψε τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών το διάστημα Ιουνίου–Αυγούστου 2025 και αποτυπώνει τις νέες τάσεις.

Στην κορυφή των προτιμήσεων βρέθηκαν η Τήνος, η Πάρος, η Μύκονος, η Αίγινα και η Νάξος. Σε σχέση με το 2024, η μεγάλη αλλαγή ήταν η άνοδος της Αίγινας, η οποία «εκτόπισε» τη Σύρο από την πεντάδα, καταγράφοντας αύξηση 12,65%. Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν και άλλοι κοντινοί και «value for money» προορισμοί του Σαρωνικού και των Κυκλάδων: το Αγκίστρι με θεαματική άνοδο13,46%, η Κύθνος με 5,5% και η Κέα με 2,05%. Σταθερά ανερχόμενη ήταν και η Μύκονος, που ενισχύθηκε κατά 5,82%.

Αντίθετα, οι πιο «premium» και παραδοσιακά ακριβοί προορισμοί εμφάνισαν πτώση. Η Σαντορίνη κατέγραψε μείωση 5,33%, με την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα να θεωρείται πιθανός αποτρεπτικός παράγοντας, ενώ τα Χανιά σημείωσαν μια εντυπωσιακή πτώση της τάξης του 26,54%. Η στροφή αυτή φαίνεται να συνοδεύεται από ενίσχυση της κίνησης προς το Ηράκλειο, το οποίο διατήρησε μικρή αλλά θετική άνοδο, επιβεβαιώνοντας μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος εντός Κρήτης.

Η εικόνα που διαμορφώνεται οδηγεί στην εκτίμηση πως οι κοντινοί και πιο οικονομικοί προορισμοί κερδίζουν συνεχώς έδαφος έναντι των ακριβότερων και πιο μακρινών, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν ευελιξία και καλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε εμπειρία και κόστος.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως η διάρκεια των διακοπών συνεχίζει να μικραίνει. Σχεδόν ένας στους δύο ταξιδιώτες (49,2%) φέτος επέλεξε μια απόδραση μόλις 1–3 ημερών, ενώ τα ταξίδια 4–6 ημερών περιορίστηκαν στο 35,6% και τα πολυήμερα 7+ ημερών μόλις στο 15,2%. Οι Έλληνες ταξιδιώτες δείχνουν να προτιμούν πιο σύντομα, αλλά συχνά ταξίδια, επιβεβαιώνοντας την τάση του «short break» που τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο έντονη.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η στροφή στο last-minute booking. Σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες (59,3%) έκλεισαν το ταξίδι τους μέσα στην τελευταία εβδομάδα πριν από την αναχώρηση, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 2024 (56,9%). Ένα επιπλέον 12,2% προχώρησε σε κράτηση μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν το ταξίδι και ένα επιπλέον 15,2% εντός του μήνα. Συνολικά, σχεδόν το 87% των κρατήσεων πραγματοποιήθηκε μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την αναχώρηση, ενώ μόλις το 13,3% οργανώθηκε νωρίτερα, σε χρονικό ορίζοντα 1 έως 12 μηνών.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ταξιδιωτών αποφασίζει την τελευταία στιγμή, με αυτή την τάση να ενισχύεται χρόνο με τον χρόνο. Η ανάγκη για ευελιξία, η αναζήτηση καλύτερων τιμών και η γενικότερη αβεβαιότητα που προκαλεί η ακρίβεια ωθούν τους Έλληνες να αφήνουν την τελική απόφαση πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης.

Η Ferryscanner παραμένει το 2025 η ιδανική λύση για τους ταξιδιώτες που αναζητούν άμεση, αξιόπιστη και οικονομική πρόσβαση στα ελληνικά νησιά. Προσφέροντας έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο να βρουν τις καλύτερες επιλογές για τα ακτοπλοϊκά τους εισιτήρια, η πλατφόρμα εξασφαλίζει διαφάνεια στις τιμές και ακρίβεια στις πληροφορίες, καθιστώντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις πιο εύκολες, άνετες και προσιτές.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.ferryscanner.com

