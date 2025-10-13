Η συνεργασία επικεντρώνεται στην προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης και στην ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία των θαλασσών, αποτελώντας μέρος της δέσμευσης της Ferryscanner για ένα πιο καθαρό και «πράσινο» μέλλον.

Η Ferryscanner, η κορυφαία πλατφόρμα κρατήσεων ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στην Ελλάδα, και η Εναλεία, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει όραμα να καταστήσει το θαλάσσιο οικοσύστημα βιώσιμο μέσω λύσεων κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας, παρουσιάζουν τον απολογισμό του πρώτου έτους της συνεργασίας τους (Σεπτέμβριος 2024 – Σεπτέμβριος 2025). Η συνεργασία επικεντρώνεται στην προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης και στην ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία των θαλασσών, αποτελώντας μέρος της δέσμευσης της Ferryscanner για ένα πιο καθαρό και «πράσινο» μέλλον.

Μέσω της πλατφόρμας κρατήσεων της Ferryscanner, οι ταξιδιώτες είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν δωρεά στην Εναλεία, ύψους από 2 έως 10 ευρώ, συμβάλλοντας ενεργά στην απομάκρυνση πλαστικών απορριμμάτων από τις ελληνικές θάλασσες. Από τον Σεπτέμβριο 2024 έως τον Σεπτέμβριο 2025 συγκεντρώθηκε το συνολικό ποσό των 19.799 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 1.500 κιλά θαλάσσιων απορριμμάτων, δηλαδή περίπου 75.000 πλαστικά μπουκάλια που απομακρύνθηκαν χάρη στις δωρεές των χρηστών της Ferryscanner.

Η συμβολή της Ferryscanner ενίσχυσε τη συνολική δράση της Εναλείας στη Μεσόγειο, η οποία μόνο τους τελευταίους εννέα μήνες έχει οδηγήσει στη συλλογή 500 τόνων θαλάσσιου πλαστικού και απορριμμάτων, με ενεργές επιχειρήσεις σε 70 τοποθεσίες και τη συμμετοχή άνω των 6.000 ψαράδων και 1.000 αλιευτικών σκαφών. Οι πόροι των δωρεών από τη Ferryscanner κατευθύνθηκαν κυρίως στην Κέρκυρα και την Αστυπάλαια, δύο νησιά-πυλώνες του προγράμματος Fishing for Litter, όπου τοπικοί ψαράδες συλλέγουν θαλάσσια απορρίμματα κατά τη διάρκεια των αλιευτικών τους δραστηριοτήτων και τα επιστρέφουν στην ξηρά για ανακύκλωση ή ορθή διαχείριση.

Οι δωρεές προήλθαν από ταξιδιώτες 70 διαφορετικών εθνικοτήτων, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό (24,76%, €4.413), ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο (16,33%, €3.270), τη Γερμανία (8,40%, €2.059), τις Ηνωμένες Πολιτείες (5,97%, €1.129) και τη Γαλλία (5,89%, €1.149). Σημαντική ήταν επίσης η συμμετοχή ταξιδιωτών από την Ελβετία, την Αυστραλία, την Ολλανδία, την Ιταλία και την Αυστρία, καθώς και από δεκάδες ακόμη χώρες – από την Ιαπωνία και τη Βραζιλία μέχρι το Χονγκ Κονγκ και τη Νέα Ζηλανδία.

Παράλληλα, η κατανομή των δωρεών ανά ηλικιακή ομάδα ανέδειξε ότι οι περισσότεροι δωρητές ανήκουν στις κατηγορίες 46–60 και 60+, με συνολικό ποσοστό άνω του 67%, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθησία στις ώριμες ηλικίες και την προθυμία για ενεργό συμμετοχή σε δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Η Ferryscanner και η Εναλεία συνεχίζουν να συνεργάζονται για την προστασία της φυσικής ομορφιάς των θαλασσών και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι ταξιδιώτες έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν ενεργά στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν το ταξίδι τους. Κάθε κράτηση με τη Ferryscanner γίνεται ένα μικρό βήμα υπέρ της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Ferryscanner αλλά και κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, μπορείτε να επισκεφθείτε το https://www.ferryscanner.com/