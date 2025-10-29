Την παρουσίαση πραγματοποίησαν ο Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, μαζί με μέλη της διοικητικής ομάδας, οι οποίοι ανέλυσαν τη στρατηγική που συνοδεύει τη μετονομασία και τις προοπτικές που δημιουργεί για το μέλλον του οργανισμού.

Ο ΟΠΑΠ εισέρχεται σε μια νέα εποχή, σηματοδοτώντας μια ιστορική καμπή στην πορεία του, με τη μετάβαση στην εμπορική επωνυμία Allwyn. Η διαδικασία του rebranding, που είχε ανακοινωθεί επίσημα στις 13 Οκτωβρίου 2025, μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, καθώς η διοίκηση παρουσίασε στους εργαζόμενους τον αρχικό σχεδιασμό, με στόχο την πλήρη εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2026.

Την παρουσίαση πραγματοποίησαν ο Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, μαζί με μέλη της διοικητικής ομάδας, οι οποίοι ανέλυσαν τη στρατηγική που συνοδεύει τη μετονομασία και τις προοπτικές που δημιουργεί για το μέλλον του οργανισμού. Η εκδήλωση συνοδεύτηκε από εορταστικό κλίμα, καθώς οι εργαζόμενοι υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό το showcar της McLaren F1 Team, το οποίο πραγματοποιεί περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και έκανε στάση στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ.

Όπως τόνισε η διοίκηση, το rebranding σε Allwyn αποτελεί μια στρατηγική απόφαση που στοχεύει στην ενίσχυση της σχέσης με τους πελάτες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις νεότερες γενιές. Μέσα από τη νέα, διεθνή και σύγχρονη ταυτότητα της Allwyn, ο οργανισμός φιλοδοξεί να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, διατηρώντας παράλληλα αναλλοίωτη την κληρονομιά και το DNA του ΟΠΑΠ, που εδώ και δεκαετίες στηρίζει την ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Το νέο brand θα αρχίσει σταδιακά να εμφανίζεται στο retail δίκτυο, στις online πλατφόρμες και σε διάφορα σημεία επαφής με το κοινό. Παράλληλα, οι εμβληματικές κοινωνικές πρωτοβουλίες του οργανισμού στους τομείς της Υγείας, του Αθλητισμού, της Απασχόλησης και της στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων θα συνεχιστούν και θα ενισχυθούν υπό την ομπρέλα της Allwyn.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αλλαγή εμπορικής επωνυμίας δεν επηρεάζει την ταυτότητα των δημοφιλών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ, όπως το ΤΖΟΚΕΡ, το ΛΟΤΤΟ, το ΚΙΝΟ και το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, τα οποία θα συνεχίσουν να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες ψυχαγωγίας στο κοινό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέσα από το rebranding, ενισχύεται περαιτέρω η δέσμευση της εταιρείας για την εξέλιξη της εμπειρίας του πελάτη, με νέες προϊοντικές προτάσεις, αναβαθμισμένες ψηφιακές δυνατότητες και αποκλειστικό περιεχόμενο, όπως τα online casino games της Allwyn. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην προστασία των παικτών, μέσω ενός ολοκληρωμένου πλαισίου Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

Η μετάβαση στη νέα εποχή δημιουργεί νέες προοπτικές και για το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΠΑΠ, με ευκαιρίες συνεργασίας με στελέχη της Allwyn, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα, σε φάση ανανέωσης εισέρχεται και το δίκτυο συνεργατών του οργανισμού, μέσα από σημαντικές επενδύσεις που θα στοχεύσουν στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των καταστημάτων, προσφέροντας μια πιο ψηφιοποιημένη και διασκεδαστική εμπειρία στους πελάτες. Η σύνδεση με τις διεθνείς πρωτοβουλίες και χορηγίες της Allwyn, όπως αυτές στη Formula 1 και τη McLaren, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική του νέου brand.