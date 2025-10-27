Η νέα επενδυτική βαθμίδα επιβεβαιώνει τη δυναμική ανάκαμψη της Τράπεζας Πειραιώς και τη σταθερή πορεία της ελληνικής τραπεζικής αγοράς.

Σημαντική αναγνώριση για τον Όμιλο Πειραιώς αποτελεί η νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής του ικανότητας από τον οίκο Fitch Ratings, ο οποίος αποδίδει στην «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» και στη θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., επενδυτική βαθμίδα «BBB-» με σταθερές προοπτικές. Με τη νέα αυτή αξιολόγηση, η Πειραιώς κατακτά επενδυτική βαθμίδα από τρεις εκ των τεσσάρων κορυφαίων διεθνών οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης, εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία και τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού της προφίλ τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Fitch, η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει τη ισχυρή θέση της Πειραιώς στην ελληνική αγορά, το βιώσιμο μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο, τη σταθερή κερδοφορία, καθώς και την επιτυχημένη εξυγίανση και αναδιάρθρωση του Ομίλου. Ο οίκος επισημαίνει, επίσης, την αυξανόμενη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Τράπεζας ως παράγοντα που ενισχύει την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην επικείμενη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία, σύμφωνα με τη Fitch, θα ενισχύσει περαιτέρω τις δραστηριότητες της Πειραιώς και θα συμβάλει στη μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων του Ομίλου.

Παράλληλα, ο οίκος αναβάθμισε και την αξιολόγηση του χρέους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Πειραιώς σε «BBB-» από «BB», καθώς και την αξιολόγηση του χρέους μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας Tier 2 σε «BB» από «BB-».

Η νέα επενδυτική βαθμίδα επιβεβαιώνει τη δυναμική ανάκαμψη της Τράπεζας Πειραιώς και τη σταθερή πορεία της ελληνικής τραπεζικής αγοράς προς ένα περιβάλλον αυξημένης εμπιστοσύνης και επενδυτικής ελκυστικότητας.