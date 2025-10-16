Η Premia Properties ανακοινώνει την εξαγορά των ξενοδοχειακών μονάδων GAIA PALACE και GAIA ROYAL στην Κω (441 δωματίων), από τις ιδιοκτήτριες εταιρίες τους

Η συνολική επένδυση συμπεριλαμβανομένου και κόστους ανακατασκευής ανέρχεται σε €73 εκατ. Η μεικτή επιφάνεια των ξενοδοχείων είναι 28.000 τ.μ. επί οικοπέδου 114 στρεμμάτων. Βρίσκονται στο Μαστιχάρι στην Κω, σε εξαιρετική παραθαλάσσια τοποθεσία και λειτουργούν επιτυχημένα για πάνω από 25 χρόνια.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025. Τα ξενοδοχεία θα παραμείνουν σε λειτουργία, ενώ η PREMIA θα προβεί σε εργασίες αναβάθμισης. Η διαχείριση τους θα ανατεθεί στην σκανδιναβική NLTG (Nordic Leisure Travel Group) η οποία είναι στρατηγικός εταίρος της PREMIA, μέσω μακροχρόνιας 20ετούς triple net μίσθωσης. Η ανακαίνιση υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί τον Μάϊο 2027.

Ο Ηλίας Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της STERNER STENHUS και Πρόεδρος της PREMIA, δήλωσε: «Με την αγορά των ξενοδοχείων στην Κω κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα το οποίο θα βοηθήσει, σε συνεργασία με την NLTG, να φέρουμε περισσότερους επισκέπτες από την Σκανδιναβία στην Ελλάδα. Από τον Αύγουστο του 2024 έχουμε ήδη εξαγοράσει 4 ξενοδοχεία 1.500 δωματίων αξίας € 250 εκατ. και σκοπεύουμε στα επόμενα δύο χρόνια να ξεπεράσουμε τα 2.500 δωμάτια».

Ο Κώστας Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Premia δήλωσε: «Η συγκεκριμένη εξαγορά ισχυροποιεί την χρηματοοικονομική θέση της PREMIA ενισχύοντας σημαντικά το χαρτοφυλάκιο και την κερδοφορία της. Θα συνεχίσουμε τις επενδύσεις αξιοποιώντας τις ευκαιρίες στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα».