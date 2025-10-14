O κ. Μυλωνάς εκτίμησε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες, μεταξύ αυτών και η Εθνική Τράπεζα, θα παραμείνουν προσηλωμένες στους στόχους της βιώσιμης χρηματοδότησης και της μετάβασης στο net-zero.

Την ανάγκη για μια πιο ρεαλιστική και ευέλικτη στρατηγική στην πράσινη μετάβαση, που θα λαμβάνει υπόψη τα κόστη για επιχειρήσεις και πολίτες αλλά και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, μιλώντας στο Economist Sustainability Summit.

Στο πάνελ με θέμα «Green trade wars: is global climate co-operation collapsing?», στο οποίο συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος της ΤΙΤΑΝ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος και ο πρόεδρος της ELVALHALCOR και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της VIOHALCO, Μιχάλης Στασινόπουλος, ο κ. Μυλωνάς τόνισε ότι η Ευρώπη οφείλει να συνδυάσει την πράσινη ανάπτυξη με την οικονομική βιωσιμότητα. Όπως ανέφερε, η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα πρέπει να γίνει με «κοινή λογική», λιγότερη γραφειοκρατία και ξεκάθαρες προτεραιότητες. Υπογράμμισε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο για επιδοτήσεις, γεγονός που δυσχεραίνει τη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης σε σύγκριση με άλλες μεγάλες οικονομίες.

Αναφερόμενος στην ανταγωνιστικότητα, επισήμανε ότι η Ευρώπη επιχειρεί να μειώσει τις εκπομπές μέσω υψηλής τιμολόγησης ρύπων, με την τιμή των δικαιωμάτων εκπομπής να διαμορφώνεται στα 80 δολάρια ανά τόνο CO₂, έναντι 36 δολαρίων στις ΗΠΑ και περίπου 10 δολαρίων στην Κίνα. Αυτή η ανισορροπία, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί ασύμμετρες πιέσεις στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Παρά το γεγονός ότι αρκετές τράπεζες αποχώρησαν από διεθνείς συμμαχίες όπως η Net-Zero Banking Alliance, ο κ. Μυλωνάς εκτίμησε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες, μεταξύ αυτών και η Εθνική Τράπεζα, θα παραμείνουν προσηλωμένες στους στόχους της βιώσιμης χρηματοδότησης και της μετάβασης στο net-zero. Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι «οι τράπεζες θα συνεχίσουν να παίζουν τον ρόλο τους στη χρηματοδότηση των βιώσιμων επενδύσεων, αλλά από μόνες τους δεν αρκούν». Χρειάζεται, όπως είπε, ένα σταθερό και προβλέψιμο θεσμικό πλαίσιο, ικανό να διασφαλίσει βιώσιμες ροές χρηματοδότησης και να στηρίξει ουσιαστικά την πράσινη μετάβαση.