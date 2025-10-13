Η νέα ναυαρχίδα της Xiaomi παρουσιάστηκε σε μια experiential εκδήλωση στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, αναδεικνύοντας τη δύναμη του τηλεφακού.

H Xiaomi, η αγαπημένη εταιρεία καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών και κατασκευών με smartphones και έξυπνο hardware, συνδεδεμένων μέσω μιας πλατφόρμας ΙοΤ στον πυρήνα της, διοργάνωσε, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, μια πρωτότυπη ιστιοπλοϊκή εκδήλωση, στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδας για την παρουσίαση της νέας σειράς Xiaomi 15Τ η οποία, χάρη στον πανίσχυρο τηλεφακό που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τη Leica, μας φέρνει πιο κοντά σε όλα όσα αγαπάμε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι του ελληνικού Τύπου που παραβρέθηκαν στο εμβληματικό ναυταθλητικό κτίριο της Καστέλας, είχαν την ευκαιρία μιας συναρπαστικής εμπειρίας: επιβιβάστηκαν σε ιστιοπλοϊκά σκάφη, από τα οποία απαθανάτισαν ζωντανά την προπόνηση νεαρών ιστιοπλόων, αξιοποιώντας τον εντυπωσιακό τηλεφακό και τα άλλα μοναδικά χαρακτηριστικά των smartphone Xiaomi 15Τ Series για να καταγράψουν πραγματικά θεαματικές εικόνες.

Με σλόγκαν της νέας σειράς Xiaomi 15Τ, «Masterpieces Far Closer» ο πρωτοποριακός Leica 5x Pro τηλεφακός φέρνει πιο κοντά ό,τι αγαπάμε και θέλουμε να κρατήσουμε στη μνήμη μας. Το κορυφαίο τριπλό σύστημα καμερών της σειράς προσφέρει τη δυνατότητα μαγικών λήψεων χωρίς προσπάθεια. Μεταξύ άλλων δυνατών χαρακτηριστικών της σειράς, οι χρήστες θα βρουν στον πυρήνα της κύριας κάμερας 50 MP της σειράς Xiaomi 15T έναν οπτικό φακό Leica Summilux, ο οποίος καταγράφει εξαιρετικά τις λεπτομέρειες με διάφραγμα ƒ/1,7 στη βασική έκδοση και διάφραγμα ƒ/1,62 στην έκδοση Pro. Αντίστοιχα μαγικές είναι και οι επαγγελματικού επιπέδου λήψεις βίντεο, που υποστηρίζονται από τρία μικρόφωνα στούντιο υψηλής ποιότητας.

Οι συσκευές της σειράς Xiaomi 15Τ είναι ανθεκτικές σε νερό και σκόνη, με βελτιωμένη αντοχή σε πτώσεις. Επίσης, διαθέτουν αναβαθμισμένη οθόνη 6,83 ιντσών, 3200 nits για υπέρ-φωτεινότητα και καθαρή αναγνωσιμότητα σε κάθε συνθήκη φωτισμού. Τόσο το Xiaomi 15T όσο και το Xiaomi 15T Pro διαθέτουν μπαταρία 5500mAh, που παρέχει συνεχή ισχύ μέσα σε ένα λεπτό πλαίσιο. Ενώ το Xiaomi 15T Pro προσφέρει ευελιξία φόρτισης με ενσύρματο HyperCharge 90W και ασύρματο HyperCharge 50W, το Xiaomi 15T διαθέτει HyperCharge 67W για να εξασφαλίσει ότι οι χρήστες μπορούν να φορτίζουν γρήγορα χωρίς μεγάλους χρόνους αναμονής. Το DC dimming, η αυτόματη φωτεινότητα 16.000 επιπέδων, τα προσαρμοσμένα χρώματα και η λειτουργία Reading Mode Cycle παρέχουν μια φυσική, ξεκούραστη εμπειρία θέασης. Η οθόνη προσφέρει πολλαπλές επιπλέον λειτουργίες για άνεση και πρακτικότητα, ενώ η βελτιωμένη ακρίβεια αφής εξασφαλίζει ακριβή χειρισμό σε καθημερινές καταστάσεις όπως παιχνίδια, βρεγμένα χέρια ή χρήση γαντιών.