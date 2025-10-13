Συνδυάζοντας εκπαίδευση, άμεση δράση και επιστημονική συνεργασία, ο Όμιλος φιλοδοξεί μέσω αυτής της πρωτοβουλίας να θέσει τα θεμέλια μιας πιο ανθεκτικής και ενημερωμένης κοινωνίας απέναντι στα απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα.

Ο Όμιλος Interamerican παρουσιάζει την πρωτοβουλία «Rebuilding Tomorrow», μια στρατηγική δέσμευση που στοχεύει στη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής κοινωνίας απέναντι στις αυξανόμενες φυσικές καταστροφές.

Με την πεποίθηση ότι η ανθεκτικότητα μιας κοινωνίας δεν χτίζεται τη στιγμή της κρίσης αλλά πολύ νωρίτερα, η Interamerican αναλαμβάνει έναν ρόλο ενεργού συμμάχου στο πλάι τόσο των πολιτών όσο και της Πολιτείας. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Rebuilding Tomorrow» στηρίζεται σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες, που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο διαχείρισης των φυσικών καταστροφών, από την πρόληψη και την ετοιμότητα έως την αποκατάσταση και την καινοτομία.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά την Εκπαίδευση και την Ετοιμότητα και επικεντρώνεται στη διάδοση της γνώσης ως θεμελίου λίθου ανάπτυξης της ανθεκτικότητας. Μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα και σε συνεργασία με καταρτισμένους επιστήμονες του χώρου, η Interamerican στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των πολιτών απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Στο πλαίσιο αυτό, η Interamerican παρουσιάζει τη σειρά short films «Όπως τα έζησαν», με την υπογραφή του σκηνοθέτη Άρη Κατσίγιαννη. Η σειρά ακολουθεί τις ιστορίες ανθρώπων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές σε Σαντορίνη, Μύκονο και Χίο, μεταφέροντας τις εμπειρίες και τα μαθήματα που αποκόμισαν. Με σύντομες, ανθρώπινες αφηγήσεις, η σειρά «Όπως τα έζησαν» ενισχύει την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών για την προετοιμασία και την έγκαιρη ετοιμότητα.

Ο δεύτερος πυλώνας της πρωτοβουλίας «Rebuilding Tomorrow» είναι η Προστασία και Ανάκαμψη, επιβεβαιώνοντας ότι Interamerican βρίσκεται δίπλα στις κοινότητες που δοκιμάζονται από φυσικές καταστροφές, όχι μόνο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας της κρίσης. Με εμπειρία από πρωτοβουλίες άμεσης βοήθειας, όπως κατά τη διάρκεια του φαινομένου “Daniel” στη Θεσσαλία, η εταιρεία ενισχύει τη δυνατότητα ταχείας ανταπόκρισης και συντονισμένης υποστήριξης προς τις πληγείσες περιοχές. Ο στόχος του δεύτερου πυλώνα είναι να αναδείξει ότι καμία κοινότητα δεν πρέπει να αισθάνεται μόνη απέναντι στην εκάστοτε κρίση, αλλά είναι εφοδιασμένη με τους μηχανισμούς και τους συμμάχους που χρειάζεται για να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Η Έρευνα και η Καινοτομία, ως τρίτος πυλώνας της πρωτοβουλίας, αποτελεί τη μακροπρόθεσμη επένδυση της Interamerican στη γνώση και τη συνεργασία. Έχοντας ως επίκεντρο, συνέργειες με κορυφαίους επιστημονικούς φορείς, όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η εταιρεία επενδύει σε ερευνητικά έργα όπως το πρόγραμμα «ΥΑΝΤΑΣ». Μέσα από τέτοιες συνεργασίες, η Interamerican αξιοποιεί την τεχνολογία και τα δεδομένα για να προβλέψει κινδύνους, να ενισχύσει τα συστήματα προειδοποίησης και να βελτιώσει την ετοιμότητα της κοινωνίας απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

Μέσω της πρωτοβουλίας «Rebuilding Tomorrow», η Interamerican συνεχίζει τη διαχρονική αποστολή της να στηρίζει τους ανθρώπους και την κοινωνία με πράξεις ουσίας. Συνδυάζοντας εκπαίδευση, άμεση δράση και επιστημονική συνεργασία, ο Όμιλος φιλοδοξεί μέσω αυτής της πρωτοβουλίας να θέσει τα θεμέλια μιας πιο ανθεκτικής και ενημερωμένης κοινωνίας απέναντι στα απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα.

Η Linda Nieuwenhuizen, Chief Commercial Officer του Ομίλου Interamerican, δήλωσε σχετικά:

«Το Rebuilding Tomorrow είναι μια πρωτοβουλία που ενώνει το επιχειρηματικό μας όραμα με την κοινωνική μας αποστολή. Ως ασφαλιστική εταιρεία, η αποστολή μας δεν περιορίζεται στην αποζημίωση μετά την κρίση· επεκτείνεται στην πρόληψη, την εκπαίδευση και τη συνεργασία. Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους τα εργαλεία, τη γνώση και την υποστήριξη που χρειάζονται για να αισθάνονται πιο ασφαλείς και πιο έτοιμοι απέναντι στις προκλήσεις του αύριο».

Μέσω της πρωτοβουλίας «Rebuilding Tomorrow», ο Όμιλος θέτει τα θεμέλια για ένα πιο ανθεκτικό μέλλον, συνεχίζοντας τη δέσμευσή του να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε φυσική καταστροφή.

