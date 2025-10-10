Ο ΑΔΜΗΕ ηλέκτρισε 827 MW νέων μονάδων ΑΠΕ με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ στο ηλεκτρικό σύστημα να ξεπερνά πλέον τα 16 GW.

Η Ελλάδα κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με το εξαγωγικό ισοζύγιο να εκτοξεύεται από 22 GWh το 2024 σε 571 GWh για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ.

Η συμβολή του ΑΔΜΗΕ ήταν καθοριστική: μέσω έργων διασυνδέσεων και ενσωμάτωσης νέων μονάδων ΑΠΕ, η χώρα ενισχύει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού και αυξάνει την ενεργειακή της αυτάρκεια. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, 827 MW νέων ΑΠΕ εντάχθηκαν στο σύστημα, ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ σε πάνω από 16 GW.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή, ύψους 6 δισ. ευρώ σε 10 χρόνια, στοχεύει στη μεγαλύτερη διείσδυση πράσινης ενέργειας και στη συνεχή ενίσχυση του εξαγωγικού προφίλ της χώρας, ενισχύοντας το εθνικό εμπορικό ισοζύγιο και προσφέροντας σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα, μετά τη μετατροπή της σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας το 2024, συνεχίζει δυναμικά την πορεία της ως ενεργειακός κόμβος της περιοχής.