Η παραπληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή αποτέλεσε το κεντρικό θέμα της δεύτερης εκδήλωσης της σειράς διαλόγων “Theodore Papalexopoulos Sustainability Dialogues” στο Alba Graduate Business School που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, με κεντρικό ομιλητή τον Καθηγητή Patrick Haack.

Στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί η παραπληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή επικεντρώθηκε η δεύτερη εκδήλωση της σειράς “Theodore Papalexopoulos Sustainability Dialogues”, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις του Alba Graduate Business School, The American College of Greece. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Patrick Haack, Καθηγητής Στρατηγικής και Υπεύθυνης Διοίκησης, καθώς και Διευθυντής του Τμήματος Στρατηγικής, Παγκοσμιοποίησης και Κοινωνίας στη Σχολή HEC Lausanne του Πανεπιστημίου της Λωζάνης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Καθηγητής Haack, ο οποίος είναι και Διεθνής Ερευνητικός Εταίρος στο Κέντρο Εταιρικής Φήμης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ανέπτυξε τις απόψεις και τις γνώσεις του γύρω από το «Πώς να αντιμετωπίσουμε τις ψευδείς ειδήσεις», ένα ζήτημα που απασχολεί όλο και περισσότερο τον δημόσιο διάλογο και, μάλιστα, παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Harvard Business Review. Η τοποθέτησή του προσέφερε επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις και πρακτικές λύσεις, ενισχύοντας τον στόχο των Διαλόγων να μετατρέπουν τη γνώση σε δράση.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, έγινε εκτενής αναφορά στις επιπτώσεις που έχουν οι ψευδείς ειδήσεις στις επιχειρήσεις, στη φήμη αυτών, αλλά και στην εμπιστοσύνη του κοινού προς αυτές. Συζητήθηκαν οι μηχανισμοί με τους οποίους η παραπληροφόρηση διαμορφώνει την κοινή γνώμη, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους οι παραδοσιακές στρατηγικές διαχείρισης κρίσεων – όπως η αγνόηση των ψευδών ειδήσεων ή η απλή διάψευσή τους - αποδεικνύονται συχνά ανεπαρκείς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατανόηση της ψυχολογίας της επιρροής και στη σημασία της κοινωνικής απόδειξης (social proof) – δηλαδή, της τάσης των ανθρώπων να επηρεάζονται από το τι θεωρούν ότι πιστεύουν ή κάνουν οι άλλοι.

Βάσει αυτών των δεδομένων, αναδείχθηκε η ανάγκη για ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, το οποίο θα βασίζεται όχι μόνο στη διαχείριση της άμεσης φήμης ενός οργανισμού, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται το πώς οι άλλοι βλέπουν έναν οργανισμό, δηλαδή τα λεγόμενα “second-order judgments”. Μεταξύ των βασικών κατευθύνσεων που παρουσιάστηκαν, περιλαμβάνονται η συστηματική παρακολούθηση της κοινωνικής απήχησης, η ενίσχυση της διαφάνειας μέσω προληπτικών ενεργειών (prebunking) και η αξιοποίηση των συμμάχων (π.χ. επιστήμονες, συνεργάτες, πελάτες) που μπορούν να μιλήσουν αξιόπιστα, ενισχύοντας τη φωνή της αλήθειας. Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι, στη σημερινή εποχή της υπερπληροφόρησης, η αλήθεια από μόνη της δεν αρκεί. Η κοινωνική επιβεβαίωση, δηλαδή η απόδειξη ότι και οι άλλοι πιστεύουν την αλήθεια, είναι εξίσου κρίσιμη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν κορυφαίοι επαγγελματίες του χώρου, όπως η Ρηνέτα Μήτση, General Secretary της Ένωσης Επαγγελματιών Εταιρικών Υποθέσεων (Corporate Affairs Professional Association - CAPA) & Sustainability Director στο Goody’s-Everest Group και ο Fernando Kalligas, Ανώτερος Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων, ESG & Επικοινωνίας του ΔΕΣΦΑ, του διαχειριστή του ελληνικού δικτύου φυσικού αερίου και του τερματικού σταθμού LNG. Παράλληλα, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Νέος Πρόεδρος του ACG, Edward C. Wingenbach, Ph.D., η Λένα Παπαλεξοπούλου, καθώς και διακεκριμένα μέλη του ΣΕΒ και της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας, όπως ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, ο Ευθύμιος Βιδάλης, η Λυδία Γιαννακοπούλου και άλλοι.

Αναφερόμενος στην επιτυχία της εκδήλωσης, ο Καθηγητής Marketing του Alba Graduate Business School και κάτοχος του “The Theodore Papalexopoulos Chair in Sustainability”, Παύλος Βλάχος, δήλωσε: «Σε έναν κόσμο όπου το 72% των ανθρώπων σε 25 χώρες θεωρεί τις ψευδείς ειδήσεις ως τη μεγαλύτερη παγκόσμια απειλή - ακόμη και πάνω από την κλιματική αλλαγή - η ευθύνη μας ως εκπαιδευτικών, επιχειρηματικών ηγετών και πολιτών είναι ξεκάθαρη: πρέπει όχι μόνο να μάθουμε να εντοπίζουμε την παραπληροφόρηση, αλλά και να την αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά. Μέσα από τη σειρά διαλόγων “Theodore Papalexopoulos Sustainability Dialogues”, φέρνουμε κοντά κορυφαίους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες για να προωθήσουμε αυτή την αποστολή». Συμπλήρωσε λέγοντας: «Ευχαριστώ θερμά τον Καθηγητή Patrick Haac για τη συμβολή του και τις γνώσεις που μοιράστηκε από το πρόσφατα δημοσιευμένο άρθρο του στο Harvard Business Review σχετικά με το πώς οι επιχειρήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις ψευδείς ειδήσεις. Η συζήτηση αυτή αποτελεί μια πολύτιμη υπενθύμιση της ανάγκης για κριτική σκέψη και διαρκή επαγρύπνηση απέναντι στην παραπληροφόρηση — όπως μας υπενθυμίζει το δελφικό παράγγελμα: “Όταν ακούς, κράτα τα μάτια σου ανοιχτά”».

Η σειρά διαλόγων “Theodore Papalexopoulos Sustainability Dialogues” έχει σκοπό να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της θεωρητικής γνώσης στον τομέα της διοίκησης και της δράσης στον τομέα της βιωσιμότητας και της επιχειρηματικής μεταρρύθμισης, φέρνοντας κοντά κορυφαίους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες, με στόχο την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων βιωσιμότητας και επιχειρηματικού μετασχηματισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Επώνυμη Έδρα, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.