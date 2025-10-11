Από το πρόγραμμα Start Your Journey έως την πρώτη Βιο-Ακαδημία στην Ελλάδα, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία επενδύει έμπρακτα στο επιστημονικό δυναμικό της χώρας και συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του brain drain.

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έρχεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα της εποχής — τη «διαρροή εγκεφάλων». Χιλιάδες νέοι επιστήμονες, με σπουδαία ακαδημαϊκή πορεία και υψηλές φιλοδοξίες, επιλέγουν να συνεχίσουν την καριέρα τους στο εξωτερικό, αναζητώντας περισσότερες ευκαιρίες εξέλιξης. Το αποτέλεσμα είναι διπλά οδυνηρό: η χώρα χάνει το πολυτιμότερο κεφάλαιό της — το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της — ενώ οι νέοι αναγκάζονται να απομακρυνθούν από τον τόπο, την οικογένεια και τις ρίζες τους.

Η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου δεν αποτελεί απλώς πρόκληση, αλλά εθνική αναγκαιότητα. Χωρίς τους επιστήμονες του αύριο, καμία κοινωνία δεν μπορεί να προοδεύσει, καμία βιομηχανία να καινοτομήσει, κανένα μέλλον να οικοδομηθεί με σιγουριά.

Η DEMO, ηγέτιδα δύναμη στη φαρμακοβιομηχανία, επενδύει σταθερά στους νέους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε οι επιστήμονες του αύριο να παραμείνουν, να εξελιχθούν και να δημιουργήσουν στην Ελλάδα. Με στρατηγικό σχεδιασμό και σταθερή δέσμευση στην προώθηση της επιστήμης, η εταιρεία λειτουργεί ως καταλύτης ανάπτυξης, προσφέροντας στη νέα γενιά ουσιαστικά εργαλεία, ευκαιρίες και κίνητρα.

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Start Your Journey και την πρώτη Βιο-Ακαδημία στην Ελλάδα, η DEMO αποδεικνύει στην πράξη ότι όταν η γνώση συναντά την ευκαιρία, μπορεί να γίνει η βάση για να κρατήσουμε το ταλέντο της χώρας μας εδώ — ενισχύοντας την κοινωνία και τον κόσμο της επιστήμης συνολικά.

Μια οκταετής πορεία με προοπτική

Κάθε επιστημονικό ταξίδι ξεκινά με ένα πρώτο βήμα — μια αίτηση, μια υποτροφία, μια πρακτική άσκηση, μια ευκαιρία να αποδείξει κανείς το ταλέντο του. Για δεκάδες νέους και νέες στην Ελλάδα, αυτό το βήμα λέγεται Start Your Journey.

Η πρωτοβουλία της DEMO, που συμπληρώνει ήδη οκτώ χρόνια, έχει ταυτιστεί με την ελπίδα και την προοπτική για όσους επιθυμούν να χτίσουν το μέλλον τους στον φαρμακευτικό και επιστημονικό κλάδο.

Το πρόγραμμα προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε τελειόφοιτους και πτυχιούχους Πανεπιστημίων στους τομείς:

Χημείας

Βιολογίας

Φαρμακευτικής

Χημικών Μηχανικών

Μηχανολόγων Μηχανικών

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Ηλεκτρονικών Μηχανικών / Μηχανικών Αυτοματισμού

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια «γέφυρα» μεταξύ θεωρίας και πράξης, βασισμένη σε δύο πυλώνες:

Υποτροφίες έως €2.000, για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ενισχύοντας την εξειδίκευση των συμμετεχόντων.

Έμμισθη Πρακτική Άσκηση, μέσα από την οποία οι νέοι επιστήμονες εφαρμόζουν στην πράξη τις γνώσεις τους σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και τμήματα της DEMO, από την Έρευνα & Ανάπτυξη έως τη Διασφάλιση Ποιότητας και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

Το Start Your Journey δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα – είναι απόδειξη της εμπιστοσύνης της DEMO στους νέους ανθρώπους. Δεν είναι τυχαίο ότι πάνω από το 77% των συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση, εντάχθηκαν μόνιμα στο δυναμικό της εταιρείας, συνεχίζοντας την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η σταθερή πορεία του προγράμματος επιβεβαιώνει τη δέσμευση της DEMO να ενισχύσει το επιστημονικό κεφάλαιο της χώρας, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με την ακαδημαϊκή κοινότητα και διασφαλίζοντας πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τους νέους.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για τον 8ο κύκλο του Start Your Journey, από 1 έως 31 Οκτωβρίου 2025, συνεχίζοντας να στηρίζει ενεργά νέους επιστήμονες έως 29 ετών.

Ένα νέο κεφάλαιο γνώσης: Η πρώτη Βιο-Ακαδημία στην Ελλάδα

Παράλληλα με τον νέο κύκλο του Start Your Journey, η DEMO παρουσιάζει την πρώτη Βιο-Ακαδημία στην Ελλάδα — έναν νέο θεσμό εκπαίδευσης και εξέλιξης.

Σε συνεργασία με την TÜV NORD Ελλάδας, μέλος του διεθνούς Ομίλου TÜV NORD, η εταιρεία προσφέρει ένα καινοτόμο πρόγραμμα που συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εμπειρία στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της βιοτεχνολογίας.

Διακεκριμένοι Έλληνες και διεθνείς επιστήμονες μοιράζονται την τεχνογνωσία τους με τους συμμετέχοντες, μέσα σε ένα περιβάλλον που προσομοιάζει τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και ενσωματώνει τις πιο σύγχρονες πρακτικές του κλάδου.

Το πρόγραμμα, που απευθύνεται σε νέους επιστήμονες έως 29 ετών, αποφοίτους ή μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές, θα πραγματοποιηθεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Βιοτεχνολογίας της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Με την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσημη πιστοποίηση από την TÜV NORD Ελλάδας, ενισχύοντας σημαντικά το επαγγελματικό τους προφίλ.

Ένα όραμα που γίνεται πράξη

Μέσα από τις πρωτοβουλίες Start Your Journey και Βιο-Ακαδημία, η DEMO αποδεικνύει ότι δεν επενδύει μόνο στην παραγωγή φαρμάκων, αλλά κυρίως στους ανθρώπους που θα οδηγήσουν τον κλάδο στη νέα εποχή. Από την ακαδημαϊκή ενίσχυση έως την επαγγελματική αποκατάσταση, η εταιρεία διαμορφώνει ένα περιβάλλον όπου οι νέοι επιστήμονες επιλέγουν να μένουν, να δημιουργούν και να προσφέρουν στην πατρίδα τους.

Η επιστήμη δεν είναι μόνο γνώση — είναι και ευθύνη. Και η DEMO, με συνέπεια και όραμα, συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη της χώρας ξεκινά από τους ανθρώπους της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Start Your Journey και τη Βιο-Ακαδημία, πατήστε εδώ.