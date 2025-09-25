Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία επιδεικνύει ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα, με πωλήσεις 2,8 δισ. ευρώ το 2024, που αντιστοιχούν στο 5,7% των συνολικών εξαγωγών της χώρας.

Ο κλάδος του φαρμάκου αναδεικνύεται σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, με τη συνολική του συνεισφορά να εκτιμάται σε 6,9 δισ. ευρώ ή 3,1% του ΑΕΠ το 2023, σύμφωνα με τη νέα μελέτη του ΙΟΒΕ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, σε συνέντευξη Τύπου, με αφορμή την ετήσια έκδοση «Η Φαρμακευτική Αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2024».

Η φαρμακευτική δαπάνη συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο καίρια ζητήματα. Το 2023 ανήλθε σε 7,5 δισ. ευρώ και εκτιμάται ότι το 2024 ξεπέρασε τα 8,5 δισ. ευρώ. Η συμμετοχή της φαρμακοβιομηχανίας σε αυτήν ξεπέρασε εκείνη του Δημοσίου, φτάνοντας στα 4,6 δισ. ευρώ για το 2024, έναντι 3 δισ. ευρώ της κρατικής δαπάνης. Οι ασθενείς επιβαρύνθηκαν με 810 εκατ. ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει το βάρος που μεταφέρεται στην κοινωνία. Η ανισοκατανομή των υποχρεωτικών επιστροφών, κυρίως στα νοσοκομειακά φάρμακα, εντείνει τις πιέσεις στον κλάδο.

Παράλληλα, η δημογραφική πρόκληση παραμένει έντονη. Το ποσοστό των πολιτών άνω των 65 ετών ανέρχεται ήδη στο 23,3% και εκτιμάται ότι θα φτάσει το 33,1% έως το 2070, ενώ το αρνητικό φυσικό ισοζύγιο οδηγεί σε σταδιακή μείωση του συνολικού πληθυσμού. Η αύξηση των χρόνιων παθήσεων –που αφορούν σχεδόν το 25% του ενήλικου πληθυσμού και πάνω από το 60% των ηλικιωμένων– εντείνει την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση των δαπανών υγείας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η καθυστέρηση στην πρόσβαση σε νέες θεραπείες. Από τα 173 νέα φάρμακα που εγκρίθηκαν την περίοδο 2020-2023 στην Ευρώπη, μόλις τα 75 κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να στερούνται καινοτόμων επιλογών.

Παρά τις προκλήσεις, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία επιδεικνύει ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα, με πωλήσεις 2,8 δισ. ευρώ το 2024, που αντιστοιχούν στο 5,7% των συνολικών εξαγωγών της χώρας. Παράλληλα, επενδύει σε Έρευνα και Ανάπτυξη, με 161 εκατ. ευρώ το 2022, και έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 2.000 κλινικές μελέτες τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Σε όρους απασχόλησης, η συνεισφορά του κλάδου ανέρχεται σε 119.000 θέσεις εργασίας, δηλαδή το 2,8% του συνόλου, ενώ τα φορολογικά έσοδα που αποδίδει στο Δημόσιο προσεγγίζουν τα 1,9 δισ. ευρώ.