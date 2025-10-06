Η προσφορά προβλέπει σχέση ανταλλαγής μίας (1) νέας κοινής μετοχής της Euronext για κάθε είκοσι (20) μετοχές της ATHEX.

Η Euronext ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών για την απόκτηση όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η περίοδος αποδοχής ξεκινά στις 6 Οκτωβρίου 2025 και λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025, ενώ η πρόταση τελεί υπό το καθεστώς του ελληνικού Νόμου 3461/2006.

Οι μετοχές του ανταλλάγματος θα είναι νεοεκδιδόμενες και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στα χρηματιστήρια Euronext Άμστερνταμ, Βρυξελλών, Λισαβόνας και Παρισιού. Οι κάτοχοι των νέων μετοχών θα απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα σε μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου και λοιπές διανομές μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

Η δημόσια πρόταση θα ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 38.759.500 μετοχές της ATHEX (ποσοστό 67% των δικαιωμάτων ψήφου) θα έχουν προσφερθεί εγκύρως στην Euronext έως τη λήξη της περιόδου αποδοχής. Εφόσον, κατά το κλείσιμο, η Euronext συγκεντρώσει τουλάχιστον 90% των δικαιωμάτων ψήφου (52.065.000 μετοχές), θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze-out) των υπολοίπων, ενώ οι μέτοχοι που δεν θα συμμετάσχουν θα μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα εξόδου (sell-out).

Η καταχώριση των μεταβιβασθέντων τίτλων και η παράδοση των νέων μετοχών Euronext στους αποδεχόμενους μετόχους προγραμματίζεται για τις 24 Νοεμβρίου 2025, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των κανονιστικών εγκρίσεων.

Η ενσωμάτωση της ATHEX στο ευρωπαϊκό δίκτυο της Euronext θα επιτρέψει στην ελληνική αγορά να ενταχθεί στην πλατφόρμα συναλλαγών Optiq® και στο ενιαίο σύστημα εκκαθάρισης Euronext Clearing, ενισχύοντας τη ρευστότητα και την πρόσβαση σε επενδυτές. Ο όμιλος εκτιμά ότι θα επιτύχει ετήσιες συνέργειες ύψους 12 εκατ. ευρώ έως το 2028, με κόστος υλοποίησης 25 εκατ. ευρώ, ενώ η συναλλαγή αναμένεται να αποδώσει θετικά για τους μετόχους ήδη από το πρώτο έτος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ATHEX έχει εκφράσει ομόφωνα τη στήριξή του στη δημόσια πρόταση, με τα μέλη του —συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου— να έχουν δεσμευθεί για την αποδοχή της.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Euronext, Stéphane Boujnah, η συμφωνία σηματοδοτεί «την αρχή μιας νέας φάσης ενοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, με την Ελλάδα σε κομβικό ρόλο για τη ΝΑ Ευρώπη».

Διατήρηση της ελληνικής παρουσίας και νέα εταιρική δομή

Στο πλαίσιο της Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της ATHEX και του Ομίλου Euronext, ο Προτείνων έχει αναλάβει σειρά δεσμεύσεων που θα τεθούν σε ισχύ με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οι δεσμεύσεις αυτές αφορούν τη διατήρηση της νομικής, επιχειρησιακής και φορολογικής έδρας της ATHEX στην Ελλάδα, τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας με βάση το ελληνικό δίκαιο και την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και κανονιστικών της υποχρεώσεων.

Η ATHEX θα εξακολουθήσει να έχει την έδρα της στην Ελλάδα, ενώ ο Όμιλος θα διατηρήσει την παρουσία του στη χώρα για τη στήριξη της ενσωμάτωσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του. Ο Προτείνων έχει δεσμευθεί να λειτουργεί την ATHEX με τρόπο που να υποστηρίζει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της και τη συνέχιση της λειτουργίας της ως χρηματιστηρίου της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων μερών και τη σταθερή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η ATHEX θα αποτελέσει περιφερειακό κόμβο του Ομίλου Euronext στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στην περιοχή. Παράλληλα, ο Προτείνων θα εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας νέου τεχνολογικού κέντρου του Ομίλου στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση, προβλέπεται ότι ένα ανεξάρτητο πρόσωπο από το ελληνικό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα θα προταθεί για συμμετοχή στο εποπτικό συμβούλιο του Ομίλου Euronext κατά τη γενική συνέλευση του 2026, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων. Επίσης, ο διευθύνων σύμβουλος της ATHEX θα προταθεί να συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, σύμφωνα με το ομοσπονδιακό μοντέλο διακυβέρνησης της Euronext.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι οι εργαζόμενοι και η διοικητική ομάδα της ATHEX θα παραμείνουν στο σχήμα, αποτελώντας βασικό στοιχείο της διαδικασίας ενσωμάτωσης και της μελλοντικής λειτουργίας της εταιρείας στο πλαίσιο του νέου ομίλου.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, και εφόσον εγκριθεί από τους μετόχους, το εμπορικό όνομα της ATHEX θα αλλάξει σε «Euronext Athens», ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών θα συνεχιστεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών εάν η Euronext κατέχει λιγότερο από το 90% των δικαιωμάτων ψήφου.

Η ενσωμάτωση της ATHEX στον Όμιλο Euronext προβλέπει την εφαρμογή στην Ελλάδα του προγράμματος «IPOready», το οποίο έχει ως στόχο την προετοιμασία μικρομεσαίων επιχειρήσεων για εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά, με έμφαση σε θέματα διακυβέρνησης, χρηματοοικονομικής αναφοράς, κανονιστικών υποχρεώσεων και επενδυτικών σχέσεων. Το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη εφαρμοστεί σε άλλες χώρες του Ομίλου, υποστηρίζοντας εταιρείες που προχώρησαν σε εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Σε περίπτωση που μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής η Euronext κατέχει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 90% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX, θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία Δικαιώματος Εξαγοράς σύμφωνα με τον νόμο, δίνοντας στους μετόχους τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ μετοχών του ανταλλάγματος ή χρηματικού ποσού ύψους 5,98 ευρώ ανά μετοχή. Αντίστοιχα, οι μέτοχοι που δεν αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση θα μπορούν να ασκήσουν Δικαίωμα Εξόδου εντός τριών μηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η Euronext, ως νέος κύριος μέτοχος, προτίθεται – μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις – να προχωρήσει σε διαγραφή των μετοχών της ATHEX από το χρηματιστήριο, με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων και τη λειτουργική ενοποίηση των δύο φορέων.