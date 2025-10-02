Κεντρικό χαρακτηριστικό του νέου σχεδίου είναι η ενισχυμένη πρόβλεψη για όσους βρίσκονται σε ηλικία 55 ετών και άνω, δίνοντάς τους κίνητρα είτε για επαγγελματική ανανέωση είτε για μια ομαλή μετάβαση στη συνταξιοδότηση.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη ενός νέου Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζόμενους που το επιθυμούν να αξιοποιήσουν ενισχυμένα οικονομικά κίνητρα και ένα πλήθος κοινωνικών παροχών. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη στρατηγική ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού και υλοποιείται με γνώμονα τόσο τις επιχειρησιακές ανάγκες των μονάδων όσο και τη στήριξη των εργαζομένων σε μια κρίσιμη καμπή της επαγγελματικής τους πορείας.

Κεντρικό χαρακτηριστικό του νέου σχεδίου είναι η ενισχυμένη πρόβλεψη για όσους βρίσκονται σε ηλικία 55 ετών και άνω, δίνοντάς τους κίνητρα είτε για επαγγελματική ανανέωση είτε για μια ομαλή μετάβαση στη συνταξιοδότηση. Για πρώτη φορά, προσφέρεται επταετής ιατροφαρμακευτική κάλυψη ανεξάρτητα από την επιλογή αποχώρησης, γεγονός που ενισχύει την ασφάλεια και την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για τους συμμετέχοντες και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, προβλέπεται πακέτο επαγγελματικής συμβουλευτικής, με στόχο να υποστηριχθεί η ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας ή η έναρξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας HRMS, όπου έχουν αναρτηθεί τα ποσά αποζημίωσης για όσους πληρούν τα κριτήρια. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου και συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον έξι ετών έως το τέλος του 2025, με ορισμένες κατηγορίες να εξαιρούνται, όπως ανώτερα στελέχη, προσωπικό κάτω των 40 ετών ή εργαζόμενοι σε συγκεκριμένες θυγατρικές.

Το πρόγραμμα δίνει δύο εναλλακτικές επιλογές. Η πρώτη είναι η άμεση αποχώρηση με αποζημίωση που υπολογίζεται βάσει ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, με ανώτατα όρια που φτάνουν έως 170.000 ευρώ. Η δεύτερη επιλογή αφορά τη μακροχρόνια άδεια διάρκειας δύο ετών μετ’ αποδοχών και δυνατότητα επέκτασης έως επτά έτη, κατά την οποία ο εργαζόμενος διατηρεί μισθό, ασφαλιστικές καλύψεις και το δικαίωμα επαγγελματικής απασχόλησης εκτός Ομίλου.

Πέραν της οικονομικής διάστασης, οι συμμετέχοντες διατηρούν προνομιακούς όρους σε υφιστάμενα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, προνομιακά επιτόκια σε πιστωτικές κάρτες για ορισμένο διάστημα, καθώς και πρόσβαση σε προγράμματα ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης για πέντε έτη.

Η Τράπεζα υπογραμμίζει ότι κάθε αίτηση θα εξεταστεί μεμονωμένα και η τελική αποδοχή παραμένει στη διακριτική της ευχέρεια. Η υποβολή αίτησης θεωρείται δεσμευτική και συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό, η Πειραιώς επιδιώκει να στηρίξει έμπρακτα τους εργαζόμενους που επιλέγουν την αποχώρηση, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανανέωσης του προσωπικού της και προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις του τραπεζικού κλάδου.