Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό και τις ομάδες που αποτελούν πηγή έμπνευσης για τις τοπικές κοινωνίες.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. και το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ ανακοινώνουν με χαρά τη συνέχιση, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, της χορηγικής συνεργασίας με την ΠΑΕ Ατρόμητος για τη ποδοσφαιρική σεζόν 2025-2026.

Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ να στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό και τις ομάδες που αποτελούν πηγή έμπνευσης για τις τοπικές κοινωνίες. Η ΠΑΕ Ατρόμητος, με μακρά ιστορία και έντονο αποτύπωμα στην ελληνική ποδοσφαιρική σκηνή, μοιράζεται με το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αξίες όπως η ομαδικότητα, η αγωνιστικότητα, η ευγενής άμιλλα και η διαρκής προσπάθεια για διάκριση.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αναλαμβάνει την κάλυψη των αναγκών της ομάδας σε φυσικό μεταλλικό νερό για ολόκληρο το αγωνιστικό έτος, προσφέροντας στιγμές δροσιάς και ενυδάτωσης τόσο στους παίκτες όσο και στους συντελεστές.