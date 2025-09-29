Ευαγγελάτος και Στεφανίδου θα συμμετάσχουν στην κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας.

Η Alter Ego Media Α.Ε. προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400.000 ευρώ, με την έκδοση ισάριθμων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ και τιμής διάθεσης 5 ευρώ η καθεμία.

Η αύξηση πραγματοποιείται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και αφορά δύο νέους στρατηγικούς μετόχους: τον Νίκο Ευαγγελάτο και την Τατιάνα Στεφανίδου, μέσω των εταιρειών τους Dorseta Investments Limited και Trevanco Investments Limited με έδρα την Κύπρο.

Κάθε εταιρεία θα αποκτήσει 200.000 νέες μετοχές, επενδύοντας ποσό 1 εκατ. ευρώ, με το συνολικό επενδυτικό πακέτο να ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των συμφωνιών που είχαν υπογραφεί τον Ιούλιο του 2025, όταν η Alter Ego Media και η θυγατρική της ONE Digital Services απέκτησαν από τις δύο κυπριακές εταιρείες το 100% της Newsit ΕΠΕ και της Tlife Α.Ε.. Τότε, οι Ευαγγελάτος και Στεφανίδου είχαν αναλάβει τον ρόλο των εγγυητών για την υλοποίηση της συναλλαγής, δεσμευόμενοι να συμμετάσχουν στην κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας.

Η καταβολή των ποσών θα πραγματοποιηθεί σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας στην Optima Bank, εντός τριάντα ημερών από την καταχώριση της απόφασης στο ΓΕΜΗ. Οι νέες μετοχές θα εκδοθούν σε άυλη μορφή και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις.