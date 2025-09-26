Από το πρωί οι καθυστερήσεις στις πτήσεις της Aegean φθάνουν τα 40 λεπτά και όσο περνάει η ώρα επιδεινώνεται η κατάσταση λόγω της συσσωρευτικής επίδρασης που δημιουργεί ο κύκλος αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών.

Η AEGEAN ενημέρωσε σήμερα το επιβατικό κοινό ότι από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου έχει τεθεί σε ισχύ περιορισμός στη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας, ο οποίος ανέρχεται περίπου στο 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με την εταιρεία, η μείωση αυτή έχει ήδη προκαλέσει καθυστερήσεις πτήσεων κατά 30 έως 40 λεπτά τις πρωινές ώρες, με τις καθυστερήσεις να επιδεινώνονται στη διάρκεια της ημέρας λόγω της συσσωρευτικής επίδρασης που δημιουργεί ο κύκλος αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς την Αθήνα.

Η AEGEAN ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες και διαβεβαίωσε ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό των επιπτώσεων.

Το νέο αυτό πλήγμα έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την οξεία κριτική που άσκησε η Ryanair στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με αφορμή σοβαρή βλάβη που σημειώθηκε πρόσφατα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία είχε κατηγορήσει την Κομισιόν ότι επιτρέπει την επαναλαμβανόμενη κακοδιαχείριση και τις ελλείψεις προσωπικού, οι οποίες –όπως υποστηρίζει– έχουν οδηγήσει μόνο το 2025 σε καθυστερήσεις άνω των 5.000 πτήσεων και την ταλαιπωρία περισσότερων από 900.000 επιβατών.

Μάλιστα, η Ryanair ζήτησε εκ νέου άμεση μεταρρύθμιση του συστήματος ATC, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτες» καταστάσεις που πλήττουν την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών αερομεταφορών. Εκπρόσωπός της τόνισε ότι οι ελλείψεις προσωπικού και οι τεχνικές βλάβες, όπως αυτή της 20ης Αυγούστου στην Αθήνα, συνεχίζουν να προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στα δρομολόγια, αφήνοντας εκτεθειμένους χιλιάδες επιβάτες.