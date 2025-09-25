Σε εξέλιξη πρόγραμμα ύψους 150 εκατ. ευρώ που αφορά την αναδιαμόρφωση διαδρόμων και τροχοδρόμων.

Τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό που θα προκηρύξει το Υπερταμείο για την παραχώρηση των 22 μικρότερων αεροδρομίων τα οποία σήμερα βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει η Fraport AG, μητρική εταιρεία της Fraport Greece που διαχειρίζεται 14 περιφερειακά αεροδρόμια.

Η κίνηση αυτή συμπίπτει με την υλοποίηση προγράμματος επενδύσεων ύψους 200 εκατ. ευρώ από τη Fraport Greece, το οποίο αφορά την επέκταση των αεροδρομίων Κέρκυρας, Κω, Μυκόνου και Σαντορίνης σε ορίζοντα δεκαετίας.

Τα συγκεκριμένα αεροδρόμια εμφανίζουν υψηλή επιβατική κίνηση και οι υπάρχουσες υποδομές τους πλησιάζουν στα όρια της δυναμικότητάς τους. Την ίδια στιγμή, έργα αναβάθμισης βρίσκονται σε εξέλιξη στα αεροδρόμια Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Χανίων, ενώ στην Ανδραβίδα τέθηκε σε λειτουργία νέο ραντάρ που ενισχύει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για τις περιοχές αυτές.

Εκτός από την επένδυση των 200 εκατ. ευρώ, η εταιρεία διαθέτει ετησίως 50 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις μικρότερης κλίμακας και έργα συντήρησης σε όλο το χαρτοφυλάκιο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ύψους 150 εκατ. ευρώ που αφορά την αναδιαμόρφωση διαδρόμων και τροχοδρόμων με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάπτυξης.

Η επικείμενη διαδικασία παραχώρησης των 22 μικρών περιφερειακών αεροδρομίων αναμένεται να προσελκύσει ενδιαφέρον, με τη Fraport να εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής και να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά αερομεταφορών.