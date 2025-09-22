Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή της συμφωνίας εξαγοράς του τομέα International Interactive της Bally’s Corporation.

Η Intralot Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών ανακοίνωσε ότι η έμμεση θυγατρική της, Intralot Capital Luxembourg S.A., δρομολογεί την έκδοση υψηλής προτεραιότητας εξασφαλισμένων ομολογιών ύψους 850 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2031, υπό την προϋπόθεση των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή της συμφωνίας εξαγοράς του τομέα International Interactive της Bally’s Corporation στις 21 Ιουλίου 2025.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι ομολογίες θα έχουν εγγυήσεις υψηλής προτεραιότητας από την Intralot και συγκεκριμένες θυγατρικές της.

Η προσφορά θα απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες, με βάση τον Κανόνα 144Α του αμερικανικού Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί, ενώ στις διεθνείς αγορές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό S του ίδιου νόμου.

Τα έσοδα από την έκδοση, εφόσον ολοκληρωθεί, θα ενισχύσουν τη μόνιμη κεφαλαιακή δομή της εταιρείας, θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση της εξαγοράς και θα καλύψουν αποπληρωμές υφιστάμενου χρέους.

Παράλληλα, θα συνδυαστούν με τα κεφάλαια της νέας χρηματοδότησης που είχε ανακοινωθεί στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, με στόχο την πλήρη αντικατάσταση της προσωρινής χρηματοδότησης (bridge financing) που είχε εξασφαλιστεί από διεθνείς τράπεζες για την εξαγορά και την αναχρηματοδότηση.