Η United Group, με επίσημη ανακοίνωσή της, απέρριψε κατηγορηματικά τους «ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς» ότι επιδιώκει να περιορίσει ή να υπονομεύσει την ανεξαρτησία της συντακτικής ομάδας των καναλιών N1 και Nova TV στη Σερβία ή ότι προτίθεται να τα πουλήσει στην Telekom Srbija ή σε φορείς συνδεδεμένους με το σερβικό κράτος. Ο Όμιλος ξεκαθαρίζει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι αβάσιμοι.

Στην τοποθέτησή του υπογραμμίζει πως οι ειδησεογραφικές δραστηριότητες της United Group λειτουργούν με σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στη διοικητική και τη συντακτική λειτουργία, με τις αποφάσεις για το περιεχόμενο να λαμβάνονται αποκλειστικά από τις δημοσιογραφικές ομάδες. Η εταιρεία, σημειώνει, δεν έχει επέμβει στη συντακτική ανεξαρτησία των καναλιών, κάτι που «αποδεικνύεται καθημερινά από την κάλυψη των N1 και Nova».

Παράλληλα, θέτει ανοιχτό ερώτημα για τον ρόλο της προηγούμενης διοίκησης, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενδέχεται να είχε επηρεάσει τη λήψη συντακτικών αποφάσεων βάσει προσωπικής ατζέντας. Σε σχέση με αναφορές που έχουν διατυπωθεί από την Telekom Srbija για τη συμπεριφορά της Aleksandra Subotić, τονίζεται ότι η ίδια δεν ανήκει στο δημοσιογραφικό προσωπικό και οι καταγγελίες διερευνώνται στο πλαίσιο των εσωτερικών διαδικασιών της United Group.

Ο Όμιλος αναφέρει ότι, σε συνεργασία με τον βασικό μέτοχο BC Partners, προχωρά σε μέτρα θωράκισης της συντακτικής ανεξαρτησίας, τα οποία περιλαμβάνουν ρήτρες μη παρέμβασης, εποπτεία σε επίπεδο καναλιού και ορισμό εξωτερικού διαμεσολαβητή. Μάλιστα, στις αρχές Ιουλίου προσλήφθηκαν δύο κορυφαίοι διεθνείς σύμβουλοι για να υποστηρίξουν το έργο αυτό.

Η διοίκηση τονίζει ότι δεν υπήρξε ποτέ πρόθεση πώλησης των ειδησεογραφικών δραστηριοτήτων στη Σερβία σε κρατικούς φορείς, επισημαίνοντας ότι σχετικές συζητήσεις έγιναν μόνο από την προηγούμενη διοίκηση. «Μια τέτοια πώληση δεν ευθυγραμμίζεται με την προτεραιότητά μας να προστατεύσουμε την ανεξαρτησία, ενώ στόχος μας παραμένει η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της απόδοσης του Ομίλου», αναφέρει.

Η ανακοίνωση καταλήγει σημειώνοντας ότι πρόσφατες εικασίες στα ΜΜΕ για αλλαγές στη δομή των καναλιών συνδέονται με συνεχιζόμενη διαμάχη μετόχων, και ότι οποιαδήποτε αναφορά σε πρωτοβουλία της τρέχουσας διοίκησης για πώληση ή αναδιάρθρωση των ειδησεογραφικών περιουσιακών στοιχείων είναι «ψευδής και εσκεμμένα παραπλανητική».