Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Η εμπειρία με το showcar της McLaren F1 Τeam στη ΔΕΘ – Μετά τη Θεσσαλονίκη θα κάνει …pit stop σε Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα και Αθήνα (vid)

Η εμπειρία με το showcar της McLaren F1 Τeam στη ΔΕΘ – Μετά τη Θεσσαλονίκη θα κάνει …pit stop σε Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα και Αθήνα (vid)
Όσα ζουν οι fans της McLaren και της F1, αυτές τις ημέρες, στη Θεσσαλονίκη είναι μόνο η αρχή από την πρωτόγνωρη εμπειρία που φέρνουν στην Ελλάδα ο ΟΠΑΠ και η μητρική του, Allwyn, για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το showcar της McLaren F1 Team βρίσκεται στη ΔΕΘ, όπου θα παραμείνει έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, και στη συνέχεια θα ταξιδέψει σε Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα και Αθήνα, στο πλαίσιο περιοδείας που θα πραγματοποιήσει σε όλη τη χώρα.

image002_8e6d9.jpg

Αυτό το μοναδικό Roadshow, το οποίο πραγματοποιεί ο ΟΠΑΠ, χάρη στη συνεργασία της μητρικής του, Allwyn, με τη McLaren F1 Team και τη Formula 1 ως official partner τους, περιλαμβάνει πολλές διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι fans βλέπουν από κοντά το showcar της McLaren F1 Team και φωτογραφίζονται μαζί του, δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε προσομοιωτές Formula 1, βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren, κάνουν face painting στα χρώματα της “papaya”, ενώ παίρνουν μέρος και σε διαδραστικά παιχνίδια.

Δείτε το βίντεο από τη ΔΕΘ:

{https://www.youtube.com/watch?v=UuV-82lsvQM}

Το πρόγραμμα της περιοδείας του showcar της McLaren F1 Team

image003_281a0.jpg

06-14/09 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
20-21/09 Ιωάννινα
05/10 Λάρισα
19/10 Πάτρα
08-09/11 Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Δυσκοιλιότητα: Υιοθετήστε αυτές τις 5 καθημερινές συνήθειες και ξεχάστε το πρόβλημα

Δυσκοιλιότητα: Υιοθετήστε αυτές τις 5 καθημερινές συνήθειες και ξεχάστε το πρόβλημα

Σόγια: Τελικά είναι ωφέλιμη ή επικίνδυνη για την υγεία;

Σόγια: Τελικά είναι ωφέλιμη ή επικίνδυνη για την υγεία;

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Συνάντηση Ανδρουλάκη - Αγγελούδη: Να δώσουμε στη Θεσσαλονίκη τη θέση που της αξίζει

Συνάντηση Ανδρουλάκη - Αγγελούδη: Να δώσουμε στη Θεσσαλονίκη τη θέση που της αξίζει

Πολιτική
Τρεις στους 5 αποδοκιμάζουν τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Αποκαλυπτικά στοιχεία

Τρεις στους 5 αποδοκιμάζουν τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Αποκαλυπτικά στοιχεία

Επιχειρήσεις
Καταιγισμός ερωτήσεων σε Φάμελλο για Τσίπρα: Αδιανόητα τα σενάρια για νέο κατακερματισμό

Καταιγισμός ερωτήσεων σε Φάμελλο για Τσίπρα: Αδιανόητα τα σενάρια για νέο κατακερματισμό

Πολιτική
Η «Προοδευτική Ελλάδα», το «καρφί» στον Τσίπρα και η ανάγκη συνεργασιών τα μηνύματα Φάμελλου από τη ΔΕΘ

Η «Προοδευτική Ελλάδα», το «καρφί» στον Τσίπρα και η ανάγκη συνεργασιών τα μηνύματα Φάμελλου από τη ΔΕΘ

Πολιτική

NETWORK

Οι λόγοι που δυσκολεύεστε να πάρετε βάρος και τι μπορείτε να κάνετε

Οι λόγοι που δυσκολεύεστε να πάρετε βάρος και τι μπορείτε να κάνετε

healthstat.gr
Αυτό το συστατικό δεν θα πρέπει να λείπει από καμία σαλάτα

Αυτό το συστατικό δεν θα πρέπει να λείπει από καμία σαλάτα

healthstat.gr
ΗΠΑ: Ανακαλούνται δημοφιλή cookies – Κίνδυνος αλλεργίας

ΗΠΑ: Ανακαλούνται δημοφιλή cookies – Κίνδυνος αλλεργίας

healthstat.gr
Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

ienergeia.gr
«Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι»: Μια έμπρακτη απάντηση στις γεωγραφικές ανισότητες για τους ογκολογικούς ασθενείς

«Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι»: Μια έμπρακτη απάντηση στις γεωγραφικές ανισότητες για τους ογκολογικούς ασθενείς

healthstat.gr
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

ienergeia.gr
Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

ienergeia.gr
Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

ienergeia.gr