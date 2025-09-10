Games
Η Dimand εξαγοράζει το ακίνητο της Reds στις Γούρνες με τίμημα 40,1 εκατ. ευρώ

Η Dimand εξαγοράζει το ακίνητο της Reds στις Γούρνες με τίμημα 40,1 εκατ. ευρώ
Το τίμημα της πώλησης, το οποίο ανήλθε σε 40,1 εκατ. ευρώ, υπολογίστηκε βάσει της οικονομικής θέσης της εταιρείας κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη μέθοδο της προσαρμοσμένης καθαρής θέσης

Η Dimand απέκτησε το ακίνητο της Reds στις Γούρνες Ηρακλείου έναντι 40,1 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ. Η συναλλαγή αφορά τη μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Γούρνες Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων Μ.Α.Ε.» από τη REDS, θυγατρική της Ελλάκτωρ, στην ARCELA LTD, εταιρεία που ανήκει εξ ολοκλήρου στη Dimand. Η «Γούρνες» είναι ιδιοκτήτρια οικοπέδου 346 χιλ. τ.μ. στον Δήμο Χερσονήσου, Ηρακλείου.

Το τίμημα της πώλησης, το οποίο ανήλθε σε 40,1 εκατ. ευρώ, υπολογίστηκε βάσει της οικονομικής θέσης της εταιρείας κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη μέθοδο της προσαρμοσμένης καθαρής θέσης.

Παράλληλα, όσον αφορά το κτήμα Καμπά στην Αττική, όπου εκκρεμεί η μεταβίβαση οικοπέδων συνολικού εμβαδού περίπου 319 χιλ. τ.μ. στους Δήμους Παιανίας και Παλλήνης, καθώς και δύο μικρότερων οικοπέδων στην περιοχή Τρίγωνο Καμπά Παλλήνης, αποφασίστηκε παράταση των σχετικών συμβάσεων. Η ολοκλήρωση των απαραίτητων προαπαιτούμενων ενεργειών εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος του 2025.

