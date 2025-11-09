Πρόκειται για τους 3 συγγενείς του νεκρού Φανούρη Καργάκη και 2 συγκρατούμενούς τους.

Η εντολή για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια, φαίνεται πως φέρει το επίθετο Καργάκη, σύμφωνα με τις έρευνες της αστυνομίας.

Οι αρχές προσπαθούν να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα συνδέσουν τους δράστες με την έκρηξη και να ταυτοποιήσουν τον ηθικό αυτουργό, δηλαδή τόσο αυτόν που κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό όσο και αυτόν που τον τοποθέτησε.

Η ένταση μεταξύ των οικογενειών διαρκεί πάνω από 50 χρόνια, αλλά η έκρηξη στις 31 Οκτωβρίου πυροδότησε το κύμα βίας και τους πυροβολισμούς.

Αρχικά, η οικογένεια Καργάκη δήλωνε πως δεν έχει καμία εμπλοκή με το περιστατικό. Παρ’ όλα αυτά, χθες τρεις συγγενείς του νεκρού Φανούρη Καργάκη, μαζί με δύο ακόμη συγκρατούμενούς τους, οδηγήθηκαν ενώπιον ανακρίτριας για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με την τοποθέτηση της βόμβας, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Οι συγγενείς του Καργάκη κρατούνται στις φυλακές Αλικαρνασσού από τον Σεπτέμβριο για υποθέσεις ζωοκλοπής, και λίγες μέρες μετά το μακελειό η αστυνομία βρήκε στα κελιά τους κινητά τηλέφωνα και μαχαίρι.

Και οι πέντε εξετάζονται για στοιχεία που θα ρίξουν φως στα αίτια της έκρηξης και των πολυάριθμων πυροβολισμών.

Παράλληλα, οι αρχές ψάχνουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στις δολοφονίες του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί τέσσερα όπλα, αλλά εκτιμάται πως υπάρχουν περισσότερα κρυμμένα στην περιοχή.

«Τρέμουν» οι κάτοικοι στην ιδέα ενός νέου επεισοδίου

Στα Βορίζια επικρατεί απόλυτη σιωπή. Οι κάτοικοι φοβούνται να μιλήσουν και ανησυχούν για πιθανή νέα βεντέτα όταν οι φυλακισμένοι συγγενείς του Καργάκη αποφυλακιστούν.

Τη Δευτέρα αναμένεται να ανοίξουν τα σχολεία, τα οποία είχαν κλείσει λόγω των πυροβολισμών, ενώ υπάρχει ανησυχία και για τα μνημόσυνα των θυμάτων.

Το χωριό παραμένει σχεδόν ακατοίκητο: τα καταστήματα είναι κλειστά, οι δρόμοι άδειοι και οι κάτοικοι φοβούνται πως η κόντρα θα συνεχιστεί.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα για τους πυροβολισμούς, δύο εκ των οποίων μεταφέρθηκαν σε φυλακές εκτός Κρήτης για να μην έρθουν σε επαφή με τους Καργάκηδες.