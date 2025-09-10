Games
Η Κωτσόβολος παρουσιάζει το Plan K και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το Retail

Η Κωτσόβολος παρουσιάζει το Plan K και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το Retail
Μια νέα σειρά σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων που βάζει τον καταναλωτή στο επίκεντρο, προσφέροντάς του τη δύναμη να αποκτά ό,τι χρειάζεται, με τον τρόπο που του ταιριάζει.

Η Κωτσόβολος φέρνει την επόμενη ημέρα στο Retail με το Plan K, μία ολοκληρωμένη σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων που βάζει τον καταναλωτή στο επίκεντρο και του δίνει περισσότερη ευελιξία από ποτέ με στόχο μια Καλύτερη Ζωή. Μέσα από σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και ευέλικτους τρόπους πληρωμής, το Plan K επιτρέπει σε κάθε καταναλωτή να αποκτήσει αυτό που επιθυμεί με τον τρόπο που τον εξυπηρετεί, ανεξάρτητα από τη φάση της ζωής του ή το μέγεθος της αγοράς που θέλει να πραγματοποιήσει.

Από το Πλάνο Δόσεων στο Plan K – Η ιστορία ξαναγράφεται

Η Κωτσόβολος αποδεικνύει συνεχώς ότι μπορεί να αλλάξει τους κανόνες. Τη δεκαετία του ’90 άνοιξε τον δρόμο σε εκατομμύρια καταναλωτές να αποκτήσουν προϊόντα τεχνολογίας. Σήμερα, με το Plan K, «ξαναγράφει την ιστορία» και περνάει σε ένα νέο κεφάλαιο, όπου ο ρόλος του Retailer δεν είναι απλώς να πουλάει προϊόντα, αλλά να δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αποκτήσουν ό,τι χρειάζονται.

Το Plan K αποτελεί την απάντηση της Κωτσόβολος στις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών. Η νέα αυτή σειρά σύγχρονων εργαλείων «κουμπώνει» σε κάθε περίσταση και ανάγκη, μειώνοντας τα εμπόδια και χτίζοντας εμπιστοσύνη.

Όπως σημειώνει ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης, CEO της Κωτσόβολος, «Με το Plan K κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον. Γινόμαστε ο σύμμαχος των καταναλωτών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτούν ό,τι θέλουν με τον τρόπο που τους ταιριάζει. Σήμερα το Plan K έρχεται να αλλάξει ξανά την αγορά, φέρνοντας μια νέα εποχή ευελιξίας και καινοτομίας. Γιατί στον Κωτσόβολο τοποθετούμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο και πιστεύουμε πως ό,τι θέλει, μπορεί να το αποκτήσει, με τον τρόπο που επιθυμεί».

Δείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη νέα σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων της Κωτσόβολος στο σχετικό σύνδεσμο.

