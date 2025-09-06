Games
Επιχειρήσεις

The Journey of Energy: Τεχνολογία, θέαμα και ενέργεια από τη ΔΕΗ στη ΔΕΘ

The Journey of Energy: Τεχνολογία, θέαμα και ενέργεια από τη ΔΕΗ στη ΔΕΘ
Μία εντυπωσιακή εμπειρία τεχνολογίας και θεάματος με επίκεντρο την ενέργεια στην 89η ΔΕΘ με καθημερινές προβολές ανά μισή ώρα από τις 16:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00

Η ΔΕΗ συμμετέχει στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με το περίπτερο The Journey of Energy, προσκαλώντας το κοινό σε ένα μοναδικό ταξίδι όπου η τεχνολογία, η ενέργεια και το θέαμα ενώνονται.

Το περίπτερο «The Journey of Energy» είναι ανοιχτό στο κοινό από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στον εκθεσιακό χώρο ΔΕΘ HELEXPO, με είσοδο από την πύλη ΧΑΝΘ. Οι προβολές πραγματοποιούνται ανά μισή ώρα: τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως τις 22:00 και τις καθημερινές από τις 16:00 έως τις 22:00.

The_Journey_of_Energy_1_12b81.jpg

Με πολυαισθητηριακές προβολές, εντυπωσιακούς φωτισμούς και ήχους που αναπαριστούν φυσικά φαινόμενα, οι επισκέπτες ζουν μία μοναδική εμπειρία. Στο επίκεντρο βρίσκεται το βραβευμένο έργο «The Power of Electricity», μία καθηλωτική 4D παραγωγή που αφηγείται την ιστορία της ενέργειας από την αρχαιότητα έως το μέλλον της καθαρής ενέργειας. Η ΔΕΗ δημιουργεί μία μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες όλων των ηλικιών με τρόπο εκπαιδευτικό, εμπνευσμένο, με έντονη βιωματική διάσταση.

The_Journey_of_Energy_3_dc8e3.jpg

Στρατηγικός μετασχηματισμός, πελατοκεντρικότητα και πράσινη ανάπτυξη

Η παρουσία της ΔΕΗ στη ΔΕΘ αντανακλά τον στρατηγικό μετασχηματισμό του Ομίλου: δυναμικές επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια, αξιοποίηση της τεχνολογίας και διαρκής δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη. Με αυτόν τον τρόπο, η ΔΕΗ επανασυστήνεται στο κοινό ως σύγχρονη Powertech εταιρεία που διαμορφώνει το ενεργειακό μέλλον της χώρας.

Η ΔΕΗ αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο Όμιλο ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας, καθώς και παρουσία σε Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία. Ως μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, εξυπηρετεί συνολικά 8,7 εκατ. πελάτες, παρέχοντας περίπου 33TWh ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ επενδύει διαρκώς σε έργα καθαρής ενέργειας, εκσυγχρονισμό των δικτύων και καινοτομικές λύσεις για τον πελάτη.

The_Journey_of_Energy_5_554ac.jpg

Προσφέροντας πολλά περισσότερα εκτός από ενέργεια, η ΔΕΗ επενδύει σε λύσεις που βοηθούν τους πελάτες της να διαχειριστούν καλύτερα την κατανάλωσή τους, να μειώσουν τα κόστη τους και να επιλέγουν βιώσιμες πρακτικές. Μέσα από ευέλικτα προϊόντα και προηγμένα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης, ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη, προσφέροντας αξία και επιλογές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Στόχος είναι η ουσιαστική υποστήριξη των πελατών στην πορεία προς μια ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

The_Journey_of_Energy_6_9b4f5.jpg

Με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, η ΔΕΗ ενισχύει τον θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, προωθώντας ένα καθαρό και ευέλικτο χαρτοφυλάκιο παραγωγής, την ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής και την παροχή ολιστικών ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά σε επενδύσεις σε ΑΠΕ, ηλεκτροκίνηση και έργα τεχνολογικής καινοτομίας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στην πράσινη μετάβαση και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

