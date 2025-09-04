Η Lidl Ελλάς μειώνει τις τιμές σε πάνω από 30 αρτοσκευάσματα κατά 13% και ξεκινάει μία χιουμοριστική καμπάνια

Δημοφιλή αρτοσκευάσματα τώρα 13% φθηνότερα: Η Lidl Ελλάς απορροφά τον ΦΠΑ.

Η Lidl Ελλάς ξεκινά μια πανελλαδική πρωτοβουλία για να ελαφρύνει το βάρος των καταναλωτών και να αυξήσει την καθημερινή απόλαυση. Από τις 4 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2025, η εταιρεία θα μειώσει τις τιμές σε περισσότερα από 30 δημοφιλή, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα κατά 13%, απορροφώντας τον ΦΠΑ για τους πελάτες. Η καμπάνια συνοδεύεται από μια νέα, χιουμοριστική διαφημιστική καμπάνια με τίτλο «Φήμες λένε».

«Σε αυτές τις εποχές, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να παρέχουμε άμεση ανακούφιση στους πελάτες μας», εξηγεί ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς. «Ο Φούρνος μας είναι η καρδιά πολλών καταστημάτων μας και οι πελάτες μας φαίνεται να αγαπούν ιδιαίτερα τα φρεσκοψημένα προϊόντα μας. Το Χρυσό Βραβείο στα διάσημα Bakery Awards 2024 επιβεβαιώνει το πάθος μας για την ποιότητα. Με την απόφαση να απορροφήσουμε τον ΦΠΑ, κάνουμε αυτή την απόλαυση ακόμα πιο προσιτή σε όλους και ευχαριστούμε έμπρακτα τους πελάτες μας για την προτίμηση και την αφοσίωσή τους.»

Η μείωση των τιμών αποτελεί μέρος της συνεχούς δέσμευσης της Lidl Ελλάς να προσφέρει υψηλή ποιότητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Οι πελάτες μπορούν να προσβλέπουν σε μια μεγάλη ποικιλία – από αλμυρά έως γλυκά αρτοσκευάσματα, με φυσικά συστατικά και αυθεντικές συνταγές. Τα προϊόντα ψήνονται φρέσκα αρκετές φορές την ημέρα στα καταστήματα για να εγγυηθούν γεύση και φρεσκάδα μέχρι τη στιγμή της αγοράς τους.

Η νέα επικοινωνιακή καμπάνια αναδεικνύει τη συναισθηματική αφοσίωση των πελατών και επικεντρώνεται στην ακαταμάχητη γοητεία των αρτοσκευασμάτων Lidl. Το χιουμοριστικό τηλεοπτικό σποτ «Φήμες λένε» απεικονίζει με ειλικρίνεια τις μικρές καθημερινές χαρές και την ισχυρή συναισθηματική σύνδεση που έχουν οι πελάτες με τα φρεσκοψημένα προϊόντα.

Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν για άλλη μια φορά τη Lidl Ελλάς για την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη Lidl Ελλάς επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητα βραβεία. Το διεθνές ινστιτούτο ICERTIAS απένειμε για άλλη μια φορά στην εταιρεία το "Best Buy Award" για την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής σε εννέα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της έγκριτης κατηγορίας "Τμήμα Αρτοποιίας". Αυτή η αναγνώριση υπογραμμίζει τη θέση της Lidl Ελλάς ως αξιόπιστου συνεργάτη για τις καθημερινές αγορές.

Με αυτήν την πρωτοβουλία, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και επιβεβαιώνει την υπόσχεσή της να συνδυάζει γεύση, ποιότητα και αξία για να βελτιώσει τη ζωή κάθε νοικοκυριού.

Μπορείτε να δείτε την ταινία εδώ.