Όμιλος Fourlis: Νέο, σύγχρονο εταιρικό website

Με νέο website, ο όμιλος Fourlis αναδεικνύει τη διεθνή του παρουσία και προβάλλει τις αξίες της βιωσιμότητας και του ανθρώπου.

Το νέο εταιρικό website του ομίλου Fourlis (https://www.fourlis.com/), που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Umobit, αποτελεί ένα στρατηγικό ψηφιακό εργαλείο επικοινωνίας, που αναδεικνύει τις αναπτυσσόμενες δραστηριότητες του ομίλου και τη δέσμευσή του στη βιωσιμότητα και τις ανθρωποκεντρικές αξίες. Το website σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογία αιχμής, προσφέροντας διαφάνεια και εύκολη πρόσβαση σε επενδυτές, συνεργάτες και το ευρύτερο κοινό, ενώ παράλληλα ενισχύει την επενδυτική δυναμική και προβάλλει τη στρατηγική πορεία του ομίλου.

To website χαρακτηρίζεται από σύγχρονο, mobile-first σχεδιασμό, διαισθητικό περιβάλλον χρήσης και έμφαση στην πληροφορία. Η αρχιτεκτονική του εξασφαλίζει ιδανική λειτουργία και εύκολη πλοήγηση, ενώ η τεχνολογία του ανταποκρίνεται στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών. Παράλληλα, ο οργανικός σχεδιασμός του, με ρευστές διατάξεις και φυσικές καμπύλες, δημιουργεί την αίσθηση ενός περιβάλλοντος φρέσκου, φιλικού και προσβάσιμου. Η σύνδεση με τις ανθρώπινες αξίες ενισχύεται και η περιήγηση γίνεται ζωντανή και ελκυστική. Αυτή η νέα οπτική ταυτότητα ευθυγραμμίζεται πλήρως με το ανανεωμένο branding του ομίλου και αναδεικνύει την εξωστρέφειά του, τη διεθνή παρουσία του, την πορεία ανάπτυξής του και τη στρατηγική του που έχει επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η ενότητα Επενδυτικών Σχέσεων είναι ένα δυναμικό εργαλείο διαφάνειας, καθώς έχει σχεδιαστεί γύρω από τις σύγχρονες ανάγκες των επενδυτών, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε βασικά στοιχεία, δεδομένα μετοχών και οικονομικό περιεχόμενο. Παράλληλα, η ζωντανή ενημέρωση της τιμής της μετοχής και η ανάδειξη των εταιρικών ειδήσεων ενισχύουν την αμεσότητα στην επικοινωνία και την εμπιστοσύνη.

Ταυτόχρονα, η ενότητα της Βιωσιμότητας παρουσιάζει τη στρατηγική δέσμευση του ομίλου σε όλους τους βασικούς πυλώνες ESG, ενώ μέσα από την ενότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού αναδεικνύεται η people-first κουλτούρα που χαρακτηρίζει τον όμιλο. Ο διαδραστικός χάρτης απεικονίζει την παρουσία του ομίλου Fourlis στις χώρες δραστηριοποίησης, διευκολύνοντας την άμεση σύνδεση με κάθε εταιρεία του ομίλου, ενώ η δυνατότητα εγγραφής στο newsletter εξασφαλίζει συνεχή ενημέρωση και διαρκές engagement. Επιπλέον, το press kit και το σύνολο των υποστηρικτικών υλικών προσφέρουν πολύτιμο περιεχόμενο στα μέσα ενημέρωσης, ενισχύοντας περαιτέρω την ανοιχτή επικοινωνία.

Το website σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Umobit (www.umobit.com), ένα ολιστικό Digital Agency & Software House, που από το 2008 βοηθάει επιχειρήσεις να αναπτυχθούν μέσω τεχνολογίας και marketing. Η Umobit στάθηκε πολύτιμος συνεργάτης του ομίλου και με ομαδική δουλειά και σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία της, κατάφερε να μεταφέρει με συνέπεια τα branding guidelines στο ψηφιακό περιβάλλον και να ενσωματώσει την ανθρωποκεντρική κουλτούρα του ομίλου στο νέο του εταιρικό website (https://www.fourlis.com/).

