Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Όμιλος Quest: Στα 683 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο 2025

Όμιλος Quest: Στα 683 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο 2025
Στα αποτελέσματα καθοριστικό ρόλο είχε η εξαγορά της εταιρείας Μπενρουμπή, η οποία ενσωματώθηκε στον Όμιλο από την 1η Φεβρουαρίου 2025.

Ο Όμιλος Quest παρουσίασε σημαντική βελτίωση των μεγεθών του στο πρώτο εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή θέση του στην ελληνική αγορά. Οι ενοποιημένες πωλήσεις έφτασαν τα 683 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 10,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 47,5 εκατ. ευρώ (+14,2%), τα κέρδη προ φόρων στα 32,9 εκατ. ευρώ (+20,2%), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 22,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,4%.

Στα αποτελέσματα καθοριστικό ρόλο είχε η εξαγορά της εταιρείας Μπενρουμπή, η οποία ενσωματώθηκε στον Όμιλο από την 1η Φεβρουαρίου 2025. Η κίνηση αυτή ενίσχυσε την εμπορική δραστηριότητα, η οποία κατέγραψε άνοδο πωλήσεων κατά 12,4% και εκρηκτική αύξηση κερδών προ φόρων κατά 36%, χάρη και στη δυναμική ανάκαμψη της αγοράς κλιματισμού.

Στις υπηρεσίες πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi), οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,1% και τα κέρδη προ φόρων κατά 18,9%. Η ζήτηση για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα παραμένει υψηλή, με το ήμισυ των εσόδων του κλάδου να προέρχεται από το εξωτερικό.

Στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, μέσω της ACS, οι πωλήσεις παρέμειναν στα περσινά επίπεδα, ωστόσο τα κέρδη ενισχύθηκαν κατά 5,3%, λόγω βελτίωσης της παραγωγικότητας. Στον κλάδο της ενέργειας (Quest Energy) τα έσοδα υποχώρησαν κατά 8,5% εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών και περιορισμών στην έγχυση ενέργειας στο δίκτυο, ωστόσο τα κέρδη προ φόρων διατηρήθηκαν σταθερά, επωφελούμενα από χαμηλότερο κόστος δανεισμού.

Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου στις 30/6/2025 ήταν αρνητική (-0,6 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, η ρευστότητα ήταν μικρότερη σε σχέση με το τέλος του 2024, οπότε διαμορφωνόταν στα 82,1 εκατ. ευρώ. Η μείωση αποδίδεται κυρίως στη διανομή μερίσματος ύψους 32 εκατ. ευρώ, στην καταβολή περίπου 31 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της Μπενρουμπή, αλλά και στις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Σημαντική εξέλιξη μετά το τέλος του εξαμήνου αποτέλεσε η συμφωνία της Quest Energy για την πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 36,7 MW σε διεθνή παραγωγό ενέργειας, έναντι περίπου 36 εκατ. ευρώ (μετά την αφαίρεση δανείων). Η συναλλαγή αυτή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για εξορθολογισμό του ενεργειακού του χαρτοφυλακίου και ενίσχυση της ρευστότητας.

Για το σύνολο του 2025, η διοίκηση εκτιμά ότι τα έσοδα θα παρουσιάσουν ήπια άνοδο, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) θα ενισχυθεί σημαντικά, ξεπερνώντας τα 100 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται περαιτέρω αύξηση των κερδών προ φόρων, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα σταθερής ανάπτυξης.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Celine Dion: Η κρίση που υπέστη στη φετινή Eurovision – Τι αποκάλυψε η ίδια

Celine Dion: Η κρίση που υπέστη στη φετινή Eurovision – Τι αποκάλυψε η ίδια

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

ΟΠΑΠ: Στα 1,152 δισ. ευρώ τα καθαρά έσοδα στο πρώτο εξάμηνο 2025 - Προμέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή

ΟΠΑΠ: Στα 1,152 δισ. ευρώ τα καθαρά έσοδα στο πρώτο εξάμηνο 2025 - Προμέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή

Επιχειρήσεις
Theon: Έσοδα 183,7 εκατ. ευρώ και νέες παραγγελίες 167,9 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2025

Theon: Έσοδα 183,7 εκατ. ευρώ και νέες παραγγελίες 167,9 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2025

Επιχειρήσεις
Επιτάχυνση παραγωγής και παραγγελιών τον Αύγουστο στον μεταποιητικό κλάδο

Επιτάχυνση παραγωγής και παραγγελιών τον Αύγουστο στον μεταποιητικό κλάδο

Οικονομία
Eurojackpot 19/8/25: Νέο τζακ ποτ - 3 τα τυχερά δελτία στην κατηγορία 5+1

Eurojackpot 19/8/25: Νέο τζακ ποτ - 3 τα τυχερά δελτία στην κατηγορία 5+1

Ελλάδα

NETWORK

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

ienergeia.gr
Halle Berry: Συνεχίζει την εκστρατεία για την εμμηνόπαυση

Halle Berry: Συνεχίζει την εκστρατεία για την εμμηνόπαυση

healthstat.gr
Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

healthstat.gr
Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

healthstat.gr
Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

ienergeia.gr
Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

healthstat.gr
Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

ienergeia.gr
Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

ienergeia.gr