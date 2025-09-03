Όμιλος Quest: Στα 683 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο 2025

Στα αποτελέσματα καθοριστικό ρόλο είχε η εξαγορά της εταιρείας Μπενρουμπή, η οποία ενσωματώθηκε στον Όμιλο από την 1η Φεβρουαρίου 2025.

Ο Όμιλος Quest παρουσίασε σημαντική βελτίωση των μεγεθών του στο πρώτο εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή θέση του στην ελληνική αγορά. Οι ενοποιημένες πωλήσεις έφτασαν τα 683 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 10,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 47,5 εκατ. ευρώ (+14,2%), τα κέρδη προ φόρων στα 32,9 εκατ. ευρώ (+20,2%), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 22,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,4%.

Στα αποτελέσματα καθοριστικό ρόλο είχε η εξαγορά της εταιρείας Μπενρουμπή, η οποία ενσωματώθηκε στον Όμιλο από την 1η Φεβρουαρίου 2025. Η κίνηση αυτή ενίσχυσε την εμπορική δραστηριότητα, η οποία κατέγραψε άνοδο πωλήσεων κατά 12,4% και εκρηκτική αύξηση κερδών προ φόρων κατά 36%, χάρη και στη δυναμική ανάκαμψη της αγοράς κλιματισμού.

Στις υπηρεσίες πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi), οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,1% και τα κέρδη προ φόρων κατά 18,9%. Η ζήτηση για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα παραμένει υψηλή, με το ήμισυ των εσόδων του κλάδου να προέρχεται από το εξωτερικό.

Στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, μέσω της ACS, οι πωλήσεις παρέμειναν στα περσινά επίπεδα, ωστόσο τα κέρδη ενισχύθηκαν κατά 5,3%, λόγω βελτίωσης της παραγωγικότητας. Στον κλάδο της ενέργειας (Quest Energy) τα έσοδα υποχώρησαν κατά 8,5% εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών και περιορισμών στην έγχυση ενέργειας στο δίκτυο, ωστόσο τα κέρδη προ φόρων διατηρήθηκαν σταθερά, επωφελούμενα από χαμηλότερο κόστος δανεισμού.

Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου στις 30/6/2025 ήταν αρνητική (-0,6 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, η ρευστότητα ήταν μικρότερη σε σχέση με το τέλος του 2024, οπότε διαμορφωνόταν στα 82,1 εκατ. ευρώ. Η μείωση αποδίδεται κυρίως στη διανομή μερίσματος ύψους 32 εκατ. ευρώ, στην καταβολή περίπου 31 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της Μπενρουμπή, αλλά και στις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Σημαντική εξέλιξη μετά το τέλος του εξαμήνου αποτέλεσε η συμφωνία της Quest Energy για την πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 36,7 MW σε διεθνή παραγωγό ενέργειας, έναντι περίπου 36 εκατ. ευρώ (μετά την αφαίρεση δανείων). Η συναλλαγή αυτή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για εξορθολογισμό του ενεργειακού του χαρτοφυλακίου και ενίσχυση της ρευστότητας.

Για το σύνολο του 2025, η διοίκηση εκτιμά ότι τα έσοδα θα παρουσιάσουν ήπια άνοδο, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) θα ενισχυθεί σημαντικά, ξεπερνώντας τα 100 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται περαιτέρω αύξηση των κερδών προ φόρων, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα σταθερής ανάπτυξης.