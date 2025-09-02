Η Kraft Heinz «σπάει» σε δύο εταιρείες, μία δεκαετία μετά τη συγχώνευση

Η συγχώνευση των Kraft και Heinz δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η Kraft Heinz ανακοίνωσε ότι χωρίζεται σε δύο εισηγμένες εταιρείες, προχωρώντας στη «διάλυση» του κολοσσού συσκευασμένων τροφίμων, καθώς η συγχώνευση που έγινε πριν από μία δεκαετία δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

«Η πολυπλοκότητα της σημερινής δομής μας καθιστά δύσκολη την αποτελεσματική κατανομή κεφαλαίων και την ιεράρχηση πρωτοβουλιών», επεσήμανε ο εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Kraft Heinz, Μιγκέλ Πατρίσιο.

Η διάσπαση αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και «θα βοηθήσει στην κατανομή του σωστού επιπέδου προσοχής και πόρων για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε brand», σύμφωνα με τον Πατρίσιο.

Η μία εταιρεία θα επικεντρωθεί στις σάλτσες και τα αλείμματα, όπως τα Heinz, Philadelphia και Kraft Mac & Cheese, που είχαν πωλήσεις περίπου 15,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024. Η άλλη θα περιλαμβάνει επεξεργασμένα τρόφιμα και έτοιμα γεύματα, όπως τα Oscar Mayer και Lunchables, που είχαν ετήσιες πωλήσεις περίπου 10,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συγχώνευση του 2015, στην υλοποίηση της οποίας βοήθησαν η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ και η βραζιλιάνικη εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων 3G Capital, ένωσε τις Kraft και Heinz για τη δημιουργία μίας εταιρείας αξίας 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ήταν η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στη Βόρεια Αμερική.

Τότε η συμφωνία επικεντρώθηκε στη μείωση δαπανών και την ανάπτυξη των brand σε διεθνές επίπεδο. Όμως, έκτοτε η μετοχή της εταιρείας έχει χάσει περίπου το 60% της αξίας της.

Πηγή: Reuters