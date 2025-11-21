Το ζήτημα είχε δημιουργηθεί με τον νόμο 5164/2024, ο οποίος ενσωμάτωνε την ευρωπαϊκή οδηγία για τη βιωσιμότητα.

Κοινή επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο απέστειλαν σήμερα οι βασικοί φορείς της χρηματοπιστωτικής αγοράς – η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο ΣΜΕΧΑ, η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών – ζητώντας την εξαίρεση των επενδυτικών εταιρειών (ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ) από την ταξινόμησή τους ως «Οντότητες Δημοσίου Ενδιαφέροντος».

Οι φορείς προειδοποιούν ότι η διατήρηση της συγκεκριμένης κατάταξης θα εκτοξεύσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και το λειτουργικό κόστος των εν λόγω εταιρειών, την ώρα που σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυριαρχεί η ανάγκη ενίσχυσης της αποδοτικότητας και της ανάπτυξης των κεφαλαιαγορών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την υπό εξέλιξη ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Euronext.

Το ζήτημα είχε δημιουργηθεί με τον νόμο 5164/2024, ο οποίος ενσωμάτωνε την ευρωπαϊκή οδηγία για τη βιωσιμότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους φορείς, οι επενδυτικές εταιρείες θεωρήθηκαν εσφαλμένα – λόγω «υπερβάλλοντα ζήλου» – ως οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, γεγονός που δημιουργεί κανονιστικές και εποπτικές επιβαρύνσεις που δεν προβλέπονται στο ενωσιακό πλαίσιο.

Μετά την ψήφιση του νόμου, οι εκπρόσωποι της αγοράς είχαν συναντηθεί με τον υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος αναγνώρισε το πρόβλημα και ανέστειλε την εφαρμογή της επίμαχης διάταξης για το 2025. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν τώρα οι φορείς, απαιτείται νομοθετική αποκατάσταση, ώστε να μην υπάρξουν δυσλειτουργίες το 2026.

Στην επιστολή τους επισημαίνουν εκ νέου ότι η υφιστάμενη απόκλιση από το ευρωπαϊκό πλαίσιο προκαλεί άμεσες και σοβαρές συνέπειες στη λειτουργία, τη συμμόρφωση και την εποπτεία των εταιρειών, καλώντας το υπουργείο να ενσωματώσει χωρίς καθυστέρηση τη νομοτεχνική διόρθωση στο προς κατάθεση νομοσχέδιο.