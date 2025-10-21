Η απόφαση ορίζει με κατηγορηματικό τρόπο πως μόνη η ιδιότητα του αντιπροέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου, δεν αρκεί να τον καταστήσει προσωπικά υπεύθυνο για την καταβολή των χρεών της Ανώνυμης Εταιρείας.

Δικαστική απόφαση απαλλάσσει από τα φορολογικά βάρη των Ανωνύμων Εταιρειών τους αντιπροέδρους και διευθύνοντες συμβούλους. Δεν αρκεί η ιδιότητά τους για να καταστούν υπεύθυνοι καταβολής των χρεών των ΑΕ, τονίζει το Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας

Με την υπ’ αρ.94/2025 απόφασή του, το Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας προστατεύει τα στελέχη των εταιρειών που καταλαμβάνουν τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ή του αντιπροέδρου έναντι των οικονομικών βαρών τα οποία προκύπτουν από τα φορολογικά χρέη των Ανωνύμων Εταιρειών.

Η απόφαση ορίζει με κατηγορηματικό τρόπο πως μόνη η ιδιότητα του αντιπροέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου, δεν αρκεί να τον καταστήσει προσωπικά υπεύθυνο για την καταβολή των χρεών της Ανώνυμης Εταιρείας. «Αν δεν αποδεικνύεται ότι αυτός ενήργησε ως εντεταλμένος εκπρόσωπος» της ΑΕ, δεν μπορεί να ευθύνεται για την πληρωμή του ένδικου φόρου, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.

Με το σκεπτικό αυτό, απορρίφθηκε η έφεση που είχε ασκήσει το ελληνικό δημόσιο κατά της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας, με την οποία έγινε δεκτή ανακοπή κατά ατομικής ειδοποίησης καταβολής υπερημερίας αντιπροέδρου και διευθύνοντα συμβούλου Ανώνυμης Εταιρείας.

«Οι διατάξεις του άρθρου 115 του Κ.Φ.Ε., ως επιβάλλουσες σε φυσικά πρόσωπα οικονομικό βάρος για χρέη από φόρους νομικών προσώπων είναι στενά ερμηνευτέες, όχι μόνο ως προς τις κατηγορίες των φόρων για τους οποίους δύναται να καταστεί προσωπικώς και αλληλεγγύως συνυπεύθυνο ένα πρόσωπο με ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, αλλά και ως προς την ιδιότητα που πρέπει αυτό να έχει αποκτήσει προκειμένου να συνευθύνεται - και με αναγκαστική εκτέλεση κατά της ατομικής του περιουσίας - για την καταβολή των χρεών της», εξηγεί η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, προεδρεύουσας της Προέδρου Εφετών Χριστίνας Μπέκου.

Και η απόφαση καταλήγει τονίζοντας: : "Μόνη η συνυπογραφή του ισολογισμού της εταιρείας από τον εφεσίβλητο μαζί με τον Πρόεδρο και ασκούντα τη διοίκησή της δεν αρκεί για να καταστήσει αυτόν πρόσωπο αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ευθυνόμενο για την πληρωμή του ένδικου φόρου, διότι η υπογραφή των ισολογισμών της εταιρείας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο προβλέπεται ευθέως εκ του νόμου, χωρίς να αποδεικνύει εν τοις πράγμασι πράξη διαχείρισης".