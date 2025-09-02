Games
Metlen: Εργοστάσιο αμυντικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας στο Βόλο

Ενίσχυση της αμυντικής αυτονομίας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Η METLEN, μέσω του Τομέα M Technologies, προχώρησε στη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης (FID) για την κατασκευή του 4ου εργοστασίου στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, στο πλαίσιο της δυναμικής ανάπτυξης του βιομηχανικού συγκροτήματος παραγωγής ολοκληρωμένων μερών Αμυντικού Εξοπλισμού, δημιουργώντας ένα αμυντικό hub στην περιοχή, το METLEN Technologies Hub. Έτσι, ενισχύει περαιτέρω τον στρατηγικό της ρόλο στην αμυντική βιομηχανία της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Μόλις τρεις μήνες μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο (προχωρημένης κατασκευής) 3ο εργοστάσιο στην ΒΙΠΕ Βόλου (το οποίο θα εισέλθει σε φάση commissioning στις αρχές του 2026) η METLEN κατέθεσε ήδη επιχειρηματικό σχέδιο προς υπαγωγή στο Νόμο Στρατηγικών Επενδύσεων για νέο (το 4ο) βιομηχανικό συγκρότημά ολοκληρωμένων μερών αμυντικού εξοπλισμού, με σκοπό την κατασκευή αμυντικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Το νέο εργοστάσιο θα έχει συνολική έκταση περίπου 10.000 τ.μ. και θα είναι εξοπλισμένο με πέντε βαρέα μηχανουργικά μηχανήματα και λοιπό ειδικό εξοπλισμό της πιο σύγχρονης τεχνολογίας αρμάτων μάχης, Leopard 2A8.

Η επένδυση περίπου 50 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει:

• την κατασκευή νέου κτηρίου βαρέως τύπου,
• προμήθεια και εγκατάσταση μηχανουργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού,
• υποδομές στήριξης και εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης.

Η λειτουργία του νέου εργοστασίου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027, δημιουργώντας 200–250 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή του Βόλου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε: «Πιστοί στις εξαγγελίες μας για το ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο στον τομέα της άμυνας στο Capital Markets Day τον Απρίλιο 2025 στο Λονδίνο η METLEN κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και διεθνώς ανταγωνιστικού αμυντικού hub στην Ελλάδα. Ανταποκρινόμαστε στη ζήτηση της διεθνούς αγοράς, δημιουργούμε εκατοντάδες θέσεις εργασίας και φέρνουμε στην Ελλάδα τεχνογνωσία αιχμής, με στρατηγικές συνεργασίες που ενδυναμώνουν τον ρόλο της χώρας μας στην ευρωπαϊκή άμυνα. Υπενθυμίζω ότι η δέσμευσή μας στο CMD ήταν για ένα αμυντικό hub 5 εργοστασίων. Μαζί, θα σχηματίζουν ένα διαλειτουργικό αμυντικό hub ευρωπαϊκής εμβέλειας, ικανό να υλοποιεί ταυτόχρονα πολλαπλά προγράμματα κατασκευής και υποστήριξης βαρέων οπλικών συστημάτων».

Η METLEN, με τη νέα επένδυση, συμβάλλει ουσιαστικά:
• στην αμυντική αυτονομία της Ελλάδας και της Ευρώπης,
• στην επαναβιομηχάνιση και την ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογικών κλάδων,
• στην ενίσχυση της αμυντικής αυτονομίας της γεωπολιτικής θέσης της χώρας.

Η νέα επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών συνεργασιών της METLEN με διεθνείς αμυντικούς κολοσσούς, όπως η IVECO και η KNDS, που ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη της αμυντικής βιομηχανίας και της συμπαραγωγής.

