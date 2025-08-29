Games
Metlen: Την 1η Σεπτεμβρίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών σε Αθήνα και Λονδίνο

Metlen: Την 1η Σεπτεμβρίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών σε Αθήνα και Λονδίνο Φωτογραφία: AP Photo/Kin Cheung
Tο μετοχικό κεφάλαιο της Metlen PLC ανέρχεται σε 1,57 δισ. ευρώ, κατανεμημένο σε 143.022.980 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Η Metlen PLC ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Metlen A.E., κατόπιν της έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, κλείνοντας και τυπικά τον κύκλο της δημόσιας πρότασης που είχε ξεκινήσει τον Ιούνιο.

Στις 29 Αυγούστου 2025, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή 13.998.756 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Metlen PLC, συνολικής αξίας 153,99 εκατ. ευρώ. Οι τίτλοι εκδόθηκαν με σχέση ανταλλαγής μία προς μία έναντι ισάριθμων μετοχών της Metlen A.E., ενώ η παράδοσή τους στους δικαιούχους πραγματοποιήθηκε μέσω των συστημάτων CREST, του Συστήματος Άυλων Τίτλων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 οι νέες μετοχές θα διαπραγματεύονται τόσο στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου όσο και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ώρες έναρξης 8:00 π.μ. (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) και 10:15 π.μ. (ώρα Ελλάδος) αντίστοιχα. Παράλληλα, θα εισαχθούν στην κατηγορία «equity shares» της Επίσημης Λίστας της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Metlen PLC ανέρχεται σε 1,57 δισ. ευρώ, κατανεμημένο σε 143.022.980 κοινές ονομαστικές μετοχές. Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό σε περίπτωση αλλαγής του χρονοδιαγράμματος διαπραγμάτευσης.

