Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο TWINVEST

TWINVEST: Ψηφιακά δίδυμα για τη βελτιστοποίηση επενδύσεων στην αιολική ενέργεια

Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο TWINVEST (GA no. 101146936), το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ανοικτού, ασφαλούς και καινοτόμου Ψηφιακού Διδύμου (Digital Twin) για χερσαία αιολικά πάρκα. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει διάρκεια 3,5 ετών (2024–2027).

Το TWINVEST αναπτύσσει μια προηγμένη πλατφόρμα προσομοίωσης που ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση δεδομένων και τεχνικές προσομοίωσης, με σκοπό την παροχή πολύτιμων πληροφοριών για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επενδυτική αξιολόγηση των αιολικών εγκαταστάσεων, βασισμένων σε πραγματικά δεδομένα πεδίου.

Η πλατφόρμα θα επιτρέπει την ανάλυση επενδυτικών συνθηκών όπως η αποθήκευση ενέργειας, η ζήτηση, οι τιμές και το κανονιστικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζει την τεχνική αξιολόγηση εξοπλισμού και κόστους επένδυσης. Επιπλέον, θα λαμβάνει υπόψη τους περιβαλλοντικούς και μετεωρολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή, καθώς και δεδομένα προγνωστικής συντήρησης και διαχείρισης κινδύνων, με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων.

Η ΔΕΗ συμβάλλει ενεργά στο έργο αξιοποιώντας το αιολικό πάρκο Κουρομάντρι, ισχύος 8MW, στη Ναυπακτία. Στο πλαίσιο της συμμετοχής της, παρέχει κρίσιμα δεδομένα πραγματικής λειτουργίας όπως η παραγωγή ενέργειας, η διάταξη της εγκατάστασης, μετεωρολογικά στοιχεία, ιστορικά αρχεία συντήρησης και δεδομένα από αισθητήρες παρακολούθησης. Παράλληλα, συμμετέχει στον σχεδιασμό ενός σεναρίου εικονικής επένδυσης που προβλέπει αναβαθμίσεις των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ενσωμάτωση νέων ανεμογεννητριών ή τροποποιήσεις σε υπάρχουσες μονάδες, προσομοιώνοντας καταστάσεις όπως ακραία καιρικά φαινόμενα ή αιφνίδιες μεταβολές στην αγορά ενέργειας.

Η συμμετοχή της ΔΕΗ στο TWINVEST εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, την υποστήριξη βιώσιμων επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη μετάβαση προς ένα ενεργειακό μέλλον όπου η τεχνολογία και η πράσινη ανάπτυξη συμβαδίζουν. Ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ σε Powertech Όμιλο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη συστηματική ενσωμάτωση καινοτομίας, την ενίσχυση της τεχνολογικής ικανότητας και τη διαρκή βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Το TWINVEST, όπως και τα έργα RAIDO, DCFlex και XTRUST-6G, αποτελούν σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου στην τεχνολογική εξέλιξη και την ενεργή συμβολή του στην ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει ενεργά και σε ευρωπαϊκούς θεσμικούς φορείς και πρωτοβουλίες, ως μέλος του DIGITALEUROPE, του κορυφαίου ευρωπαϊκού οργανισμού για την ψηφιακή πολιτική και ως μέλος του νέου Energy Executive Council, ενισχύοντας τον ρόλο του στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ατζέντας για την ενέργεια και την τεχνολογία.

