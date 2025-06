Η Campeón εξοικειώνει την τρίτη ηλικία με την τεχνολογία

Το πρόγραμμα Empower On with Campeón υλοποιείται σε 10 Λέσχες Φιλίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

H Campeón, μια από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες στον χώρο της τεχνολογίας, ανακοινώνει την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος Empower On with Campeón, το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση ατόμων τρίτης ηλικίας μέσα από την εξοικείωση με την τεχνολογία και τις βασικές ψηφιακές εφαρμογές, διευκολύνοντας ουσιαστικά την καθημερινότητά τους.

Το πρόγραμμα ψηφιακών δεξιοτήτων θα υλοποιηθεί σε συνολικά 10 Λέσχες Φιλίας - ΚΑΠΗ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι το τέλος του έτους, σε συνεργασία με τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση “People Behind”, η οποία εξειδικεύεται στην κινητοποίηση και τη δια βίου μάθηση ατόμων άνω των 60 ετών.

Με κεντρικό μήνυμα "Ψηφιακά δυνατοί σε κάθε ηλικία", το πρόγραμμα Empower On with Campeón περιλαμβάνει τρεις εκπαιδευτικούς κύκλους, με θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα που καλύπτουν τις εξής θεματικές ενότητες:

- Γνωριμία με τη συσκευή smartphone/tablet και περιήγηση στο Google

- Κατέβασμα και χρήση βασικών εφαρμογών, όπως viber, και ασφάλεια στο διαδίκτυο

- Εξοικείωση με την πλατφόρμα gov.gr για βασικές υπηρεσίες, όπως υπεύθυνη δήλωση, και με την εφαρμογή My Health για ραντεβού με τον γιατρό

Τα πρώτα μαθήματα έχουν ήδη ξεκινήσει στις Λέσχες Φιλίας Κυψέλης, Αγίας Παρασκευής, Παγκρατίου και Κουκακίου. Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να εκπαιδευτούν τουλάχιστον 200 άτομα άνω των 60 ετών μέσα στο 2025, συμβάλλοντας στο όραμα της Campeón για την παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση και την τεχνολογία.

Η Σταυρούλα Φίλη, Head of Corporate Communications & CSR της Campeόn ανέφερε σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία CSR της Campeón "Η τεχνολογία είναι για όλους – και στην Campeón το αποδεικνύουμε στην πράξη. Μέσα από το πρόγραμμα Empower On with Campeón, δίνουμε στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας τα ψηφιακά εργαλεία που χρειάζονται για να γίνουν πιο αυτόνομοι και να συνδεθούν όχι μόνο με τον ψηφιακό κόσμο, αλλά και με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Πρόκειται για μία δράση που στοχεύει στην συμπερίληψη και την προσβασιμότητα. Η ανταπόκριση που βλέπουμε είναι συγκινητική - το ενδιαφέρον, η περιέργεια και η ενέργεια των συμμετεχόντων μάς υπενθυμίζουν ότι ποτέ δεν είναι αργά να ενταχθεί κανείς στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα και ότι η τεχνολογία μπορεί να γεφυρώσει γενιές και κοινωνικές αποστάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.