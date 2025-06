Η Bitget συμμετέχει στο Web3 Summit Athens 2025: Ασφάλεια, Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Ιουνίου 2025 στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς.

Η Bitget, κορυφαία εταιρεία ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων και Web3, συμμετέχει στο πρώτο Web3 Summit Athens 2025, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Ιουνίου 2025 στο Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς. Η παρουσία της εταιρείας στο συνέδριο υπογραμμίζει τη διαχρονική δέσμευση της για την ανάπτυξη ενός ασφαλούς, καινοτόμου και παγκοσμίως συμπεριληπτικού οικοσυστήματος blockchain. Παράλληλα, η Bitget συνεχίζει να επεκτείνει το αποτύπωμά της στην Ευρώπη, επενδύοντας στρατηγικά στην εκπαίδευση, την προσβασιμότητα και την τεχνολογική καινοτομία στον ταχέως εξελισσόμενο τομέα του Web3.

Το διήμερο συνέδριο υπόσχεται να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία υψηλής τεχνογνωσίας και στρατηγικής σκέψης γύρω από blockchain, NFTs, smart contracts, DeFi, και αποκεντρωμένη διακυβέρνηση, τοποθετώντας την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη του Web3 οικοσυστήματος. Ο COO της Bitget, Vugar Usi Zade, μέσα από την ομιλία του με τίτλο «Innovate. Secure. Scale: Bitget's Path to the Next Billion Users», θα τονίσει την αποστολή της Bitget να επιταχύνει τη μαζική υιοθέτηση των τεχνολογιών Web3, επενδύοντας στην εμπιστοσύνη, την ασφάλεια, την τεχνολογική καινοτομία, την ακεραιότητα της πλατφόρμας και την εφαρμογή μιας παγκόσμιας, χωρίς αποκλεισμούς στρατηγικής. Η Bitget στοχεύει να φέρει τις τεχνολογίες Web3 στο ευρύ κοινό με υπευθυνότητα και σε μεγάλη κλίμακα, παρέχοντας τους τα κατάλληλα εργαλεία και συστήματα.

«Η Ευρώπη είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα hubs καινοτομίας στον χώρο του Web3 και είμαστε περήφανοι που αποτελούμε μέρος αυτής της ομάδας», δήλωσε ο Vugar Usi Zade, COO της Bitget. «Το όραμα της Bitget είναι να καταστήσει τα κρυπτονομίσματα πρακτικά, αξιοποιήσιμα και βιώσιμα για το επόμενο δισεκατομμύριο χρηστών. Η παρουσία μας στην Αθήνα αντικατοπτρίζει την πεποίθησή μας ότι το μέλλον των χρηματοοικονομικών απαιτεί τόσο παγκόσμια εμβέλεια όσο και τοπική δέσμευση».

Σύμφωνα με τη δέσμευσή της για ασφάλεια και εκπαίδευση, η Bitget ανακήρυξε επίσημα τον Ιούνιο ως «Anti-Scam Month», μια παγκόσμια πρωτοβουλία με στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από τις απάτες που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα και την προώθηση πιο ασφαλών πρακτικών χρήσης σε ολόκληρο το οικοσύστημα. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Bitget θα αξιοποιήσει την παρουσία της στο συνέδριο για να προωθήσει ουσιαστικές συζητήσεις με την κοινότητα σχετικά με την ασφάλεια της πλατφόρμας και την πρόληψη της απάτης.

Πέρα από την κεντρική ομιλία, η Bitget θα προσφέρει, επίσης, μια διαδραστική εμπειρία κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στα προϊόντα του οικοσυστήματος της Bitget. Ξεχωριστή στιγμή θα αποτελέσει το παιχνίδι AR LALIGA, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετάσχουν σε μια πρόκληση και να κερδίσουν αποκλειστικά προϊόντα Bitget - γιορτάζοντας έτσι τη σύνδεση του αθλητισμού, της τεχνολογίας και του blockchain.

Η συμμετοχή της Bitget στο Web3 Summit υπογραμμίζει περαιτέρω τη δέσμευσή της για περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και τον ρόλο της ως κορυφαίας καινοτόμου δύναμης, που συμβάλλει στη διαμόρφωση του επόμενου κεφαλαίου της αποκεντρωμένης οικονομίας στην Ευρώπη.