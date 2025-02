Τα νέα Samsung Galaxy S25 διαθέσιμα στα καταστήματα Vodafone

Η νέα σειρά Samsung Galaxy S25 φέρνει αναβαθμισμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης αλλά και νέες δυνατότητες που διευκολύνουν την καθημερινότητα των χρηστών.

Η πολυαναμενόμενη σειρά Samsung Galaxy S25 είναι πλέον διαθέσιμη στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone eShop, και φέρνει μια ξεχωριστή εμπειρία τεχνητής νοημοσύνης μέσω του Galaxy AI.

Οι πελάτες της Vodafone μπορούν να αποκτήσουν τα νέα Samsung Galaxy S25, S25+ και S25 Ultra μέσω Vodafone Flex, με έως και 24 άτοκες δόσεις στον Vodafone λογαριασμό τους. Οι Flex τιμές διαμορφώνονται από 62,46€/μήνα για 24 μήνες στο Galaxy S25 Ultra και από 39,54€/μήνα για τα Galaxy S25 & S25+.

Επιπλέον, όσοι επισκεφθούν τα καταστήματα Vodafone μπορούν να επωφεληθούν από έκπτωση 15% σε επιλεγμένα wearables της Samsung, όπως Galaxy Buds, Galaxy Watch και Galaxy Fit, για αγορές που θα πραγματοποιηθούν από τις 7 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2025.

Η νέα σειρά Samsung Galaxy S25 φέρνει αναβαθμισμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, όπως το «Κύκλωσε για αναζήτηση στο Google», αλλά και νέες δυνατότητες όπως το Now Bar, Now Brief και Audio Eraser, που διευκολύνουν την καθημερινότητα των χρηστών. Επιπλέον, η κάμερα ProVisual Engine και ο προηγμένος επεξεργαστής εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις και μοναδική εμπειρία φωτογραφίας και βίντεο.

Τέλος, μέσω του προγράμματος Vodafone Care, οι πελάτες μπορούν να προστατεύσουν τη νέα τους συσκευή από τυχόν φθορές και σπασίματα, απολαμβάνοντας έτσι επιπλέον ασφάλεια και ξέγνοιαστη χρήση.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.