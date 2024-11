Χειμώνας με σιγουριά Protergia και το χαμηλότερο μπλε τιμολόγιο για ένα 6μηνο

Η Protergia διατηρεί στα ίδια σταθερά επίπεδα τιμής που ίσχυσαν από Ιούλιο μέχρι Οκτώβριο, στο «πράσινο» Value Special οικιακό τιμολόγιο.

Με σταθερές τιμές στα τιμολόγια ενέργειας συνεχίζει η Protergia παρέχοντας το Value Secure 6M με την χαμηλότερη τιμή της αγοράς, στα 85ευρώ/MWh.

Η Protergia, αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN Energy & Metals, μεριμνά, ώστε να προσφέρει σιγουριά και ασφάλεια και τον χειμώνα. Έτσι, και τον Δεκέμβριο προσφέρει το οικιακό «μπλε» τιμολόγιο Value Secure 6M Limited offer με την χαμηλότερη τιμή της αγοράς, στα 85 ευρώ / MWh.

Παράλληλα, διατηρεί στα ίδια σταθερά επίπεδα τιμής που ίσχυσαν από Ιούλιο μέχρι Οκτώβριο, το «πράσινο» Value Special οικιακό τιμολόγιο στα 159 ευρώ / MWh.

Τονίζεται πως η Protergia τον Νοέμβριο προσέφερε επιπλέον έκπτωση 10 ευρώ, ανάλογη με τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά και θα το επαναλάβει εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. Όπως πάντα, αν η κυβέρνηση προχωρήσει σε οποιαδήποτε επιδότηση αυτή θα αφαιρεθεί αυτούσια από τους λογαριασμούς.

Οι ανταγωνιστικές τιμές παραμένουν σε όλα τα προϊόντα της Protergia, σταθερά και κυμαινόμενα, αλλά και στις συνδυαστικές προσφορές Power & Gas:

• για 10ο συνεχόμενο μήνα το οικιακό «μπλε» Value Safe τιμολόγιο 6Μ στα €95 / MWh

• για 3ο συνεχόμενο μήνα το οικιακό «μπλε» Value Safe τιμολόγιο 12Μ στα €125 / MWh

• για 3ο συνεχόμενο μήνα το συνδυαστικό σταθερό προϊόν Value Power & Gas 12Μ στα €115 / MWh για το ρεύμα και €39,9 / MWh για το φυσικό αέριο για οικιακούς πελάτες

• για 8ο συνεχόμενο μήνα οικιακό κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο στην ίδια τιμή των €90,93 MWh με το Value Swift

Η Protergia, με αίσθημα ευθύνης, δεσμεύεται ότι θα ανταποκρίνεται πάντα θετικά και προς όφελος των καταναλωτών, στις διακυμάνσεις της αγοράς.