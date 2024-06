H Πλαίσιο ανάμεσα στις 50 ηγέτιδες εταιρείες που αποτελούν πρότυπα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

Υιοθετεί διαδικασίες βιώσιμης διαχείρισης και αναλαμβάνει δράσεις που περιορίζουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Για την Πλαίσιο, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι εδώ και αρκετά χρόνια ενεργό μέρος της λειτουργίας της. Με τις περιβαλλοντικές της πρωτοβουλίες, το διευρυμένο πρόγραμμα κοινωνικής συνεισφοράς και την ακέραια εταιρική της διακυβέρνηση, η Πλαίσιο βρίσκεται φέτος ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και ως μια από τις τέσσερις εταιρείες στο ελληνικό retail που ξεχωρίζουν για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Πριν λίγες ημέρες, ανακοινώθηκε για 7η συνεχή χρονιά από το QualityNet Foundation ο Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης «The ESG Index in Greece», σύμφωνα με τον οποίο καθορίζονται οι «The 50 Most Sustainable Companies in Greece 2024».

Η ένταξη επιχειρήσεων στη λίστα των «The Most Sustainable Companies in Greece» αποτελεί την ανώτατη διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα και διαμορφώνεται με βάση την αξιολόγηση των επιδόσεων ενός οργανισμού στα ESG κριτήρια (περιβάλλον- κοινωνία-διακυβέρνηση), καλύπτοντας την ολιστική προσέγγιση που έχει μια εταιρεία ως προς την αντιμετώπιση των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της υπεύθυνης λειτουργίας της.

Για να διατηρεί ως βάση της εξέλιξής της, τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η Πλαίσιο έχει δημιουργήσει σταθερές δομές και προγράμματα που αναφέρονται και στους τρεις πυλώνες του ESG, το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση.

Για το περιβάλλον, η Πλαίσιο υιοθετεί διαδικασίες βιώσιμης διαχείρισης και αναλαμβάνει δράσεις που περιορίζουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, ενώ παράλληλα συμβάλλει ενεργά στην καλλιέργεια μιας περισσότερο «πράσινης» συνείδησης στους ανθρώπους της και στους καταναλωτές. Τα τελευταία χρόνια, η Πλαίσιο έχει προχωρήσει σε μια σημαντική επένδυση, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις εγκαταστάσεις της, που έχουν επιτρέψει να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας της πιο ενεργοβόρας της εγκατάστασης σχεδόν στο μισό. Ταυτόχρονα προωθεί τις περισσότερο οικολογικές συσκευασίες στα προϊόντα της, σχεδιάζει την εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης στις διανομές της αλλά και στις μετακινήσεις των ανθρώπων της που πραγματοποιούνται σήμερα με υβριδικά αυτοκίνητα, ενώ έχει δημιουργήσει και υλοποιεί ένα συνεκτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των 1600 εργαζομένων της για ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η ανάγκη για κοινωνική προσφορά ξεκίνησε από την Πλαίσιο, πριν από πολλά χρόνια, από κάτι απλό: από αυτό που στην πραγματικότητα νιώθουν οι ίδιοι οι άνθρωποί της. Θέλουν και φροντίζουν να είναι πάντα δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη, για να τους στηρίξουν με κάθε δυνατό τρόπο. Και το κάνουν με κάθε αφορμή ή ακόμη δημιουργώντας δικές τους αφορμές. Η Πλαίσιο αναπτύσσει τη δράση της σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: την παροχή στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, τη στήριξη της κοινωνίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, την ενεργή στήριξη της εκπαίδευσης με προαγωγή της τεχνολογίας και την στήριξη της ρομποτικής καθώς και το περιβάλλον.

Και υλοποιεί τη δράση της με τρεις τρόπους: μέσω της εθελοντικής ομάδας «Πλάι σου», η οποία αποτελείται από εργαζομένους της Πλαίσιο που μοιράζονται την ίδια επιθυμία να βοηθήσουν όπου υπάρχει ανάγκη και βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή και οραματίζονται, οργανώνουν και υλοποιούν εθελοντικές δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Μέσω δωρεών και χορηγιών, ενισχύοντας σκοπούς με σαφές κοινωνικό όφελος. Μέσω, τέλος, των Plaisiobots – της ομάδας Ρομποτικής του Πλαισίου, η οποία δημιουργήθηκε από παιδιά συνεργατών της εταιρείας και κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στον κόσμο σε Ολυμπιάδα Ρομποτικής.

‘Οι αρχές του ESG και της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελούν για εμάς, τη βάση της εξέλιξής μας. Τόσο σε επίπεδο περιβαλλοντικό και κοινωνικό όσο και σε αυτό της εταιρικής διακυβέρνησης, δεν διακρίνουμε την υποχρέωση, αλλά την αναγκαιότητα και την προσήλωση μας να μεγαλώνουμε υπεύθυνα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ενσωμάτωσή μας στις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες που αναπτύσσονται υπεύθυνα και δεσμευόμαστε να διατηρούμε με συνέπεια τη βιώσιμη ανάπτυξη ως προτεραιότητα στη λειτουργία μας’, σημείωσε η Κατερίνα Βασιλάκη, CFO και Μέλος ΔΣ της Πλαίσιο.

H Πλαίσιο δημοσιεύει από το 2017 το Sustainability Report, όπου αποτυπώνονται το σύνολο των δράσεων και των αποτελεσμάτων στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ευθύνης και της εταιρικής διακυβέρνησης.