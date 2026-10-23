Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στην ιστορία της Lancia επιστρέφει.

Η Lancia επαναφέρει το όνομα HF Integrale στη νέα Gamma, με ηλεκτρική τετρακίνηση, δύο κινητήρες και 375 ίππους, δίνοντας νέο περιεχόμενο σε ένα ιστορικό όνομα.

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στην ιστορία της Lancia επιστρέφει, αλλά αυτή τη φορά με εντελώς διαφορετική τεχνολογία. Η νέα Gamma HF Integrale αποτελεί την κορυφαία έκδοση του μοντέλου και χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι αποδίδουν συνολικά 375 ίππους και κινούν τους τέσσερις τροχούς.

Η επιλογή της ονομασίας μόνο τυχαία δεν είναι. Το HF Integrale έχει συνδεθεί με τη Delta και με μία από τις σημαντικότερες περιόδους της Lancia στους αγώνες ράλι. Η σύγχρονη Gamma διατηρεί την ονομασία, αλλά αλλάζει πλήρως το τεχνολογικό υπόβαθρο, αφήνοντας πίσω τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Στα 375 άλογα η νέα κορυφαία έκδοση

Στην κορυφαία έκδοση της Gamma υπάρχει ένας ηλεκτροκινητήρας σε κάθε άξονα. Η συγκεκριμένη διάταξη εξασφαλίζει τετρακίνηση και συνολική ισχύ 375 ίππων, τοποθετώντας την HF Integrale στην κορυφή της γκάμας. Η επιλογή δύο μοτέρ επιτρέπει παράλληλα τον ηλεκτρονικό έλεγχο της μετάδοσης της ισχύος στους δύο άξονες.

Η νέα Gamma είναι ένα μοντέλο μήκους 4,67 μέτρων, με αμάξωμα που κινείται σχεδιαστικά ανάμεσα σε fastback και crossover. Βασίζεται στην πλατφόρμα STLA Medium του ομίλου Stellantis και έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει τις μεγαλύτερες διαστάσεις με την πρακτικότητα που απαιτεί ένα σύγχρονο αυτοκίνητο.

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Παρά τον προσανατολισμό της HF Integrale στις επιδόσεις, η ηλεκτρική έκδοση δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην αυτονομία. Η τετρακίνητη διαμόρφωση αναμένεται να προσφέρει έως περίπου 675 χιλιόμετρα, ενώ η Gamma θα διατίθεται και με έναν ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη θεωρητική αυτονομία.

Η νέα Gamma δεν θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρική. Η Lancia θα προσφέρει και υβριδική έκδοση, δίνοντας διαφορετικές επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες των αγοραστών. Η HF Integrale θα βρίσκεται στην κορυφή της σειράς, αποτελώντας την έκδοση με τον πιο έντονο σπορ χαρακτήρα.

Η Lancia επαναφέρει το θρυλικό «HF Integrale»

Η επιστροφή του συγκεκριμένου ονόματος αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Lancia να αξιοποιήσει ξανά στοιχεία από την ιστορία της. Η Ypsilon έχει ήδη αποκτήσει έκδοση HF, ενώ η Gamma γίνεται το επόμενο μοντέλο που αποκτά την πιο ισχυρή εκδοχή της συγκεκριμένης φιλοσοφίας.

Η παραγωγή της Gamma θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Stellantis στο Melfi της Ιταλίας, ενώ το μοντέλο θα παρουσιαστεί επίσημα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.

Με τη Gamma HF Integrale, η Lancia επιχειρεί να συνδέσει το παρελθόν της με τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Το όνομα που έγινε γνωστό από τους αγώνες επιστρέφει σε ένα αυτοκίνητο με δύο ηλεκτροκινητήρες, 375 ίππους και τετρακίνηση, σηματοδοτώντας τη νέα κατεύθυνση της ιταλικής μάρκας.