Η Lancia ετοιμάζεται να γράψει μια νέα σελίδα στην ιστορία της με την επάνοδο της θρυλικής Gamma, ενός ονόματος που παραμένει συνώνυμο της ιταλικής κομψότητας και της τεχνολογικής καινοτομίας.

Η φίρμα έχει απόλυτη ανάγκη από τέτοιες κινήσεις που θα την επαναφέρουν στο προσκήνιο μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Το νέο coupe-SUV θα κάνει ντεμπούτο μέσα στο 2026, συνδυάζοντας την παραδοσιακή αισθητική της μάρκας με σύγχρονες επιλογές κινητήρων, τόσο ηλεκτρικών όσο και υβριδικών, υποστηρίζοντας την αναγεννητική στρατηγική της Lancia.

Η αναζωογόνηση της φίρμας ξεκίνησε με την ανανέωση της μικρής Ypsilon, ωστόσο η πραγματική πρόκληση έρχεται με τη Gamma, ένα όνομα που είχε χρησιμοποιηθεί σε executive αυτοκίνητα τις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Το νέο μοντέλο δεν φέρει καμία τεχνική ή σχεδιαστική συγγένεια με τους προκατόχους του.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο coupe-SUV βασισμένο στην πλατφόρμα STLA Medium του ομίλου Stellantis. Η αρχιτεκτονική αυτή προσφέρει ευελιξία σε διαφορετικές διαμορφώσεις, από mild-hybrid και υβριδικές εκδόσεις έως ηλεκτρικές εκδόσεις υψηλής απόδοσης, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των οικολογικά συνειδητοποιημένων οδηγών όσο και όσων αναζητούν κορυφαίες επιδόσεις.

Η βασική έκδοση της Gamma θα εξοπλίζεται με έναν 1,2 λίτρων turbo κινητήρα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας, αποδίδοντας περίπου 143 ίππους. Αυτή η επιλογή προσανατολίζεται στην καθημερινή οδήγηση, προσφέροντας χαμηλές εκπομπές ρύπων και οικονομία καυσίμου, χωρίς να θυσιάζει την οδηγική εμπειρία. Στην κορυφή της γκάμας θα βρίσκεται η έκδοση HF, με διπλό ηλεκτροκινητήρα, τετρακίνηση και συνολική ισχύ έως 370 ίππους, στοχεύοντας να προσφέρει επιδόσεις και τεχνολογία συγκρίσιμες με premium ηλεκτρικά SUV.

Σχεδιαστικά, η νέα Gamma ενσωματώνει την αισθητική γλώσσα της σύγχρονης Lancia. Οι καθαρές και δυναμικές γραμμές συνδυάζονται με λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τη νέα Ypsilon, ενώ η coupe σιλουέτα και οι λεπτές φωτιστικές υπογραφές δημιουργούν μια φουτουριστική, premium εμφάνιση. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που διατηρεί την αναγνωρισιμότητα της μάρκας, ενώ ταυτόχρονα εκπέμπει φρεσκάδα και μοντέρνο χαρακτήρα.

Με μήκος περίπου 4,7 μέτρα και ένα προσεγμένο, τεχνολογικά προηγμένο εσωτερικό, η Gamma στοχεύει σε αγορές που αναζητούν αυτοκίνητα με ισχυρή προσωπικότητα, ευρωπαϊκή κομψότητα και προηγμένες λειτουργίες συνδεσιμότητας. Η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο της Lancia στο Melfi, ενισχύοντας παράλληλα τη βιομηχανική παρουσία της Stellantis στην Ιταλία.

Η επίσημη παρουσίαση της Gamma αναμένεται μέσα στο 2026 και θα αποτελέσει προάγγελο για τα μελλοντικά μοντέλα της μάρκας, όπως η Delta το 2028. Με την επιστροφή της Gamma, η Lancia δείχνει τη βούλησή της να συνδυάσει την παράδοση με τη σύγχρονη τεχνολογία, προσφέροντας ένα coupe-SUV που θα ενθουσιάσει τους λάτρεις της μάρκας και θα επαναφέρει την ιταλική φίρμα στο επίκεντρο της premium αγοράς.

Η πολυδιάστατη γκάμα κινητήρων και οι διαφορετικές τεχνολογικές εκδόσεις διασφαλίζουν ότι η Gamma θα καλύπτει όλες τις ανάγκες, από οικονομία και χαμηλές εκπομπές ρύπων έως προηγμένα ηλεκτρικά συστήματα και υψηλές επιδόσεις, καθιστώντας την σημείο αναφοράς στην κατηγορία των compact coupe-SUV.