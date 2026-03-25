Η Mustang Mach-E προσφέρει τώρα αυξημένη αυτονομία στις εκδόσεις Premium Extended Range, το σύστημα Clear Exit Assist στον βασικό εξοπλισμό και δύο νέα, εντυπωσιακά χρώματα σε όλη την γκάμα.

Η πρώτη στην ιστορία Mustang California Special παρουσιάστηκε το 1968 προς τιμήν των αντιπροσώπων της Ford στην Καλιφόρνια, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην περαιτέρω ενίσχυση των συνολικών πωλήσεων της Mustang τη δεκαετία του 1960.

Η νέα Mustang Mach-E GT California Special αντλεί έμπνευση από αυτή την κληρονομιά, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την διακριτή της θέση στην οικογένεια Mustang προσδίδοντας σε αυτή τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα.

Οι νέες 20άρες ζάντες σε χρώμα Carbonised Grey φέρουν το λογότυπο GT/CS και σήματα με περίγραμμα στο νέο χρώμα Rave Blue, κάνοντας την νέα GT California Special να ξεχωρίζει. Στο καπό εκτείνεται μια μοναδική ρίγα που ξεχωρίζει τόσο για την επιγραφή California Special όσο και για τις ακτινωτές της γραμμές σε γκρι και μαύρη απόχρωση που παραπέμπουν σε ηλιοβασίλεμα – οι τελευταίες διανθίζονται από μία μπλε πινελιά που παραπέμπει με την σειρά της στον ωκεανό.

Στο εσωτερικό, η νέα Mustang Mach-E GT California Special τραβά την προσοχή με τα σπορ καθίσματα, τα οποία διαθέτουν επενδύσεις Navy Pier ActiveX και Miko, σε συνδυασμό με μπλε και ασημί διακοσμητική ρίγα. Η κεντρική κονσόλα και το τιμόνι είναι επίσης επενδυμένα με το συνθετικό υλικό υψηλής ποιότητας Navy ActiveX, το οποίο καθαρίζεται εύκολα, δεν λεκιάζει και είναι πιο ανθεκτικό από το δέρμα.

«Η Mustang Mach-E GT California Special φέρνει την θρυλική ψυχή της αμερικανικής Δυτικής Ακτής στην Γηραιά Ήπειρο, προσφέροντας στους πελάτες της Ford έναν μοναδικό τρόπο να απολαύσουν το εμβληματικό ηλεκτρικό μας μοντέλο», δήλωσε ο Christian Weingaerter, general manager Passenger Vehicles, Ford Europe. «Η έκδοση GT California Special και οι τελευταίες αναβαθμίσεις αποτελούν μέρος της συνεχούς προσπάθειας της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών της Mustang Mach-E, είτε μέσω της προσφοράς νέων εκδόσεων, είτε μέσω ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού και αναβαθμίσεων στο hardware».

Περαιτέρω βελτιώσεις σε όλη τη γκάμα της Mustang Mach-E

Η γκάμα της Mustang Mach-E έχει επίσης αναβαθμιστεί. Τα νέα ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης των εκδόσεων Premium Extended Range αυξάνουν την αυτονομία στις τετρακίνητες και πισωκίνητες παραλλαγές κατά 5 και 15 km, φτάνοντας αντίστοιχα στα 555 και 615 km.

Η τεχνολογία Clear Exit Assist της Ford, η οποία χρησιμοποιεί αισθητήρες για την ανίχνευση ποδηλατών, σκούτερ και πεζών που πλησιάζουν από πίσω, έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τα «ατυχήματα πόρτας» προειδοποιώντας εάν μια από αυτές πρόκειται να ανοίξει τη στιγμή που κάποιος περνά. Αυτή η τεχνολογία προσφέρεται τώρα ως στοιχείο του στάνταρ εξοπλισμού του πακέτου συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), μαζί με τα Intelligent Adaptive Cruise Control, 2 Pre-Collision Assist, 2 Blind Spot Information System & Cross Traffic Alert 2 και Evasive Steering Assist.

Οι πελάτες της Mustang Mach-E έχουν πλέον στη διάθεσή τους δύο νέα εντυπωσιακά χρώματα: το δυναμικό και σπορ Race Red και το Adriatic Blue-Green, ένα μοναδικό μεταλλικό χρώμα με βαθιές αποχρώσεις.

Η Mustang Mach-E πρωτοπορεί, καθώς είναι το πρώτο μοντέλο που προσφέρει την τεχνολογία BlueCruise 3 της Ford, η οποία επιτρέπει στους οδηγούς να απομακρύουν τα χέρια τους από το τιμόνι όταν ταξιδεύουν σε καθορισμένες Μπλε Ζώνες (Blue Zones). Η τεχνολογία αυτή προσφέρεται και σε επιλεγμένα μοντέλα των Puma, Ranger PHEV και Kuga.