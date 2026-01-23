To 2026 σηματοδοτεί και επίσημα τη δημιουργία της Red Bull Ford Powertrains, με το πλαίσιο και τη μονάδα ισχύος να εξελίσσονται κάτω από την ίδια στέγη

Με πάνω από 125 χρόνια ιστορίας, καινοτομίας και αφοσίωσης στην υψηλή απόδοση, η Ford επιστρέφει σήμερα στη Formula 1 ύστερα από 22 χρόνια, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο τόσο για την ίδια, όσο και τον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτή η επάνοδος σηματοδοτεί παράλληλα την στρατηγική συνεργασία της Ford με την Red Bull Racing που φέρνει κοντά πρωτοποριακές μάρκες με παγκόσμια απήχηση, ενωμένες από το κοινό πάθος για την ταχύτητα, τους αγώνες και τη διαρκή τους δέσμευση να ξεπερνούν τα όρια.

Η σεζόν της Formula 1 για το 2026 αποτελεί την απαρχή μιας νέας εποχής για το σπορ, καθώς φέτος τίθενται σε ισχύ ριζικές αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς που στόχο έχουν τη βιωσιμότητα, την αποδοτικότητα αλλά και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του θεσμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ford συνεργάζεται στενά με τη Red Bull Racing στο ντεμπούτο της Red Bull Ford Powertrains, δημιουργώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας στη Formula 1 ένα ενοποιημένο σχήμα, στο οποίο τόσο το πλαίσιο όσο και η προηγμένη μονάδα ισχύος σχεδιάζονται, εξελίσσονται και κατασκευάζονται κάτω από την ίδια στέγη.

Συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία της νεοσύστατης Red Bull Ford Powertrains, η Ford εντάχθηκε στο φιλόδοξο εγχείρημα της Red Bull Racing το 2023 αποτελώντας έκτοτε Τεχνικό Συνεργάτη (Technical Partner) της ομάδας.

Σήμερα, με τον αναβαθμισμένο ρόλο του Συνεργάτη Ομάδας (Team Partner), η εμβληματική αμερικανική μάρκα προσφέρει κρίσιμες τεχνολογίες, σε συνδυασμό με υψηλή τεχνογνωσία και υποστήριξη στους σημαντικούς τομείς της κατασκευής, της ανάπτυξης και της μηχανολογικής εξέλιξης της μονάδας ισχύος ενισχύοντας τη δυναμική της Red Bull Racing ενόψει της νέας εποχής της Formula 1.

Επίσημη πρεμιέρα στο Ντιτρόιτ

Η Red Bull και η Ford Racing ένωσαν την εβδομάδα που πέρασε τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ντιτρόιτ - τη γενέτειρα της Ford και ιστορικό κέντρο της αυτοκινητοβιομηχανίας στις ΗΠΑ. Η παρουσίαση των νέων χρωματισμών του μονοθεσίου της Oracle Red Bull Racing εν όψει της αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 για το 2026 φιλοξενήθηκε στον ανακαινισμένο Κεντρικό Σταθμό του Μίσιγκαν - ένα εμβληματικό κτίριο που αποκαταστάθηκε πλήρως από τη Ford Motor Company μέσα σε διάστημα μόλις έξι ετών. Η απόφαση να αναπαλαιωθεί το ιστορικό αυτό κτήριο αντικατοπτρίζει τη διαχρονική δέσμευση της Ford στην πόλη του Ντιτρόιτ αλλά και τον ρόλο της εταιρείας ως κινητήρια δύναμη της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

λωση περιελάβανε μια εις βάθος παρουσίαση του νέου κινητήρα και, βέβαια, τη δυνατότητα για μια πρώτη ματιά των νέων χρωμάτων του μονοθεσίου για το 2026, τα οποία ενσωματώνουν το γνωστό, εμβληματικό μπλε οβάλ της Ford, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική και τεχνολογική σύμπραξη των δύο οργανισμών.

Ο Jim Farley, Διευθύνων Σύμβουλος της Ford Motor Company, δήλωσε: «Όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά με την Oracle Red Bull Racing πριν από τέσσερα χρόνια, νιώσαμε ότι το πείσμα, η τόλμη και η φιλοδοξία της Red Bull ταίριαζαν απόλυτα με το δικό μας πνεύμα. Σήμερα, τέσσερα χρόνια αργότερα, μπορούμε να γιορτάσουμε τη σκληρή δουλειά σε αυτό το απίστευτο εγχείρημα. Το γεγονός ότι μια εταιρεία ενεργειακών ποτών κατασκευάζει το δικό της κινητήρα στη Formula 1 αποτελεί από μόνο του μια αξιοσημείωτη ιστορία, και για την Ford αποτελεί προνόμιο που συμμετείχε σε αυτό το ταξίδι από την πρώτη στιγμή. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι εδώ στο Ντιτρόιτ, όπου μπορέσαμε να γιορτάσουμε την κληρονομιά μας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, σε ένα μέρος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ιστορίας της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας».

Από τη μεριά του, μιλώντας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στο Season Launch που έλαβε χώρα στο Ντιτρόιτ, ο Laurent Mekies, Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής της ομάδας Oracle Red Bull Racing, είπε: «Ήταν απίστευτο που αποκαλύψουμε τα χρώματα της ομάδας μας εδώ στο Ντιτρόιτ, στο σπίτι της Ford. Το μονοθέσιο δείχνει εκπληκτικό. Η ομάδα έχει κάνει απίστευτη δουλειά, Πρόκειται για το αποτέλεσμα των προσπαθειών περισσότερων από 2.000 ατόμων στο Red Bull Technology Campus. Αυτή είναι η απαρχή ενός εξαιρετικά συναρπαστικού ταξιδιού για όλους μας».