Σημαντικές αλλαγές προωθεί η κυβέρνηση προκειμένου να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα.

Τρόπους για να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα που οφείλονται σε ηλικιωμένους επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Παράλληλα, εξετάζεται και η εφαρμογή τεχνολογίας ΑΙ όπου θα εμποδίζεται η εκκίνηση μηχανής όταν ο αναβάτης δεν φοράει κράνος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, σήμερα η ανανέωση διπλώματος οδήγησης για ηλικιωμένους γίνεται μόνο με μια απλή ιατρική γνωμάτευση, γεγονός που επιτρέπει την έκδοση αδειών ακόμη και όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλούς οδήγησης. Το υπουργείο Μεταφορών εξετάζει πλέον ένα νέο, ψηφιοποιημένο σύστημα, όπου θα καταγράφεται με ακρίβεια ποιος γιατρός εκδίδει τη γνωμάτευση. Η πλατφόρμα θα συνδεθεί με την ΗΔΙΚΑ, ώστε οι πληροφορίες να διασταυρώνονται με το πραγματικό ιατρικό ιστορικό του οδηγού.

Έτσι, αν μια γνωμάτευση –όπως για παράδειγμα περί άριστης όρασης– δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα, θα μπορεί να εντοπίζεται άμεσα, μειώνοντας τις πιθανότητες ψευδών πιστοποιήσεων. Σε περίπτωση τροχαίου με εμπλοκή ηλικιωμένου οδηγού, θα εξετάζεται τόσο ο φάκελος υγείας του όσο και η εγκυρότητα της γνωμάτευσης του γιατρού, ο οποίος θα φέρει ευθύνη εάν προκύψουν ασυμφωνίες.

Μετά την πρόσφατη αναθεώρηση του ΚΟΚ, τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2025 δείχνουν αισθητή βελτίωση, με μείωση των θανατηφόρων τροχαίων κατά 18,6% στο πρώτο δεκάμηνο σε σχέση με το 2024 — δηλαδή 104 λιγότερους θανάτους. Η κυβέρνηση επιδιώκει αυτή η θετική τάση να συνεχιστεί και το 2026, γι’ αυτό και προετοιμάζει νέο πακέτο μέτρων.

Στο κυβερνητικό σχέδιο εντάσσεται και η χρήση νέας τεχνολογίας που αποτρέπει την εκκίνηση δικύκλου χωρίς κράνος. Το σύστημα, το οποίο έχει ήδη δοκιμαστεί, βασίζεται σε ειδικούς αισθητήρες και Τεχνητή Νοημοσύνη. Το κόστος του υπολογίζεται στο 1 εκατ. ευρώ και μπορεί να εγκατασταθεί σε μοτοσικλέτες κατασκευής από το 2000 και μετά. Η πρόταση προβλέπει ότι ο μηχανισμός θα τοποθετείται σε μηχανές οδηγών που εντοπίζονται να κυκλοφορούν χωρίς κράνος, ώστε να μην μπορούν να το επαναλάβουν, καθώς η μηχανή δεν θα εκκινεί χωρίς τη χρήση του.